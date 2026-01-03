「わかり合う育児」をテーマに、子どもや孫がいる男性を対象にした子育て講座が北九州市で開かれました。父親やおじいちゃんにも積極的に育児に参加してもらうための取り組みです。

■講師

「まずはママのことを楽にしてあげる視点を持って、日々一緒に育児をしてほしいと思います。」



この日、北九州市小倉北区で開かれた「男2代の子育て講座」には、我が子の誕生が間近の父親や、1歳未満の子や孫がいる男性10人が参加しました。





「わかり合う育児」がテーマで、家族全員で育児に関わる意識を持ってもらおうと年に2回開かれています。■大串圭二さん「娘の旦那さん。」■遠藤高志さん「妻のお父さん。」遠藤高志さんは、妻の父親である大串圭二さんと男2代で参加しました。■大串さん「自分の子どもの時は分からず、適当というか、それなりにやってきたつもりですが、ちゃんと勉強してやることはなかったので、面白いかなと思って。」■遠藤さん「今は夜間授乳しているのですが、いかんせん寝てしまっている。泣いてはいるのですが、気づかなかったり。」

講座では、積極的に育児に参加してもらうよう、実践的なプログラムが用意されています。赤ちゃんのおむつ替えの指導も行われました。



■講師

「おむつ交換のポイントは、足を上にぐっと持ち上げないことです。」



参加した男性たちは、黙々と講師の話を聞きながら実践していきます。

こちらの大和雄二さんと柳井孝輔さんの2人も、男2代で参加しました。生後6か月の花梨ちゃんを連れて、離乳食の食べさせ方を学んでいました。



■2人

「食べた。」

「おいしいね。」

総務省の調査によりますと、日本では父親が家事・育児をしている時間は2時間程度で、国際的に見ると低い水準です。



講座後、参加者には育児の基礎知識を取得したことを示す「パパシエ」「ソフリエ」の認定証が授与されました。



参加者たちは、育児の心構えを新たにしていました。



■遠藤高志さん

「妻と共に闘っていく仲間だという意識を持って、2人で頑張っていきたいと思います。」

■大和雄二さん

「娘と婿のサポートをできるように、家族の一員としてできることは頑張ってやっていきたいと思っています。」



チームになって育児に取り組む。家族の支え合う姿勢が求められています。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年12月2日午後5時すぎ放送