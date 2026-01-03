今日3日(土)も日本海側は雪が降り、東北から山陰でさらに積雪増加。北陸や近畿北部、山陰では、すでに大雪となっている所があるため、交通障害に十分注意。帰省先や旅行先からの移動は、最新の交通情報の確認を。関東や近畿の太平洋側は、路面の凍結に注意。

今日3日(土)は北陸で影響大 大雪による立ち往生など注意

北海道は、今日3日(土)はいったん雪のやむ所が多いでしょう。ただ、明日4日(日)から5日(月)は、日本海側やオホーツク海側で雪。局地的に降り方が強まり、道路への影響が大きくなりそうです。





東北は、今日3日(土)は、秋田県や山形県などで局地的に雪が強まるでしょう。5日(月)にかけて断続的に雪が降るため、引き続き、交通への影響に注意が必要です。北陸は、今日3日(土)も断続的に雪。山沿いだけでなく、平地でもさらに積雪が増えるため、道路への影響が大きいでしょう。道路の除雪が追いつかなくなることで、交通量の多い国道などでは大規模な立ち往生が発生する可能性があります。万が一に備えて、車の中に、毛布など暖をとる物や、モバイルバッテリー、懐中電灯、スコップ、砂、長靴などを用意しておきましょう。最新の交通情報を確認し、影響が大きい場合は迂回や通行ルートの見直しも検討してください。関東甲信と東海は、群馬県や長野県、三重県、岐阜県の山沿いを中心に大雪となっている所があります。今日3日(土)も雪が降りやすく、夕方にかけて、大雪や路面の凍結によって道路への影響が大きくなりそうです。関東の平野部は、昨日(2日)降った雪が残っている所がありますので、朝までは路面の凍結にご注意ください。

西日本も今日3日(土)まで影響大 平野部は路面凍結に注意

近畿北部と山陰は、今日3日(土)も断続的に雪が降りそうです。山沿いを中心に大雪となっている所があるため、道路への影響が大きいでしょう。Uターンの交通に影響が出る可能性があります。最新の交通情報を確認して、いつもより時間に余裕をもってお出かけください。



九州北部の雪は朝までにやむ見込みです。ただ、山沿いを中心に積雪となっている所があり、今日3日(土)いっぱいは道路への影響が大きいでしょう。車の運転は冬の装備で、急ハンドルや急ブレーキを避け、カーブではスピードを落とすなど、いつも以上に慎重な運転を心がけてください。



近畿中部・南部、山陽、四国では、昨日(2日)からの雪の影響で、平野部でも雪の積もっている所があります。今日3日(土)昼頃までは路面が凍結するおそれがありますので、スリップ事故などに十分ご注意ください。



道路ごとの影響については、道路の気象影響リスク予測も参考になさってください。(気象予測に基づく影響予測ですので、実際の規制状況は道路管理者等の発表をご確認ください。)

路面の凍結 特に注意が必要な場所は?

今日3日(土)も各地で厳しい寒さとなるでしょう。朝晩を中心に、雪や雨で濡れた路面が凍結するおそれがあります。特に、路面の凍結に注意が必要なのは、次の4か所です。帰省先や旅行先からの移動の際は、事故のないよう、十分ご注意ください。



(1)橋や歩道橋の上は、地面の熱が伝わりにくく、風通しが良いので、凍結しやすくなります。特に、ふぶいている時は、他の所よりも風が強く、視界が悪いうえに、凍結しやすいので、かなり危険です。



(2)トンネルの中と外では、路面状態が大きく違うことがあります。トンネルの出入り口では路面の凍結により、急にハンドルを取られないよう、十分、スピードを落として運転しましょう。



(3)交差点やカーブも、近づく前に、十分にスピードを落とすことが大切です。ハンドルを切ったまま、ブレーキを踏むと、とても滑りやすくなります。また、加速する時も、交差点やカーブを曲がり切ってから、アクセルを踏みましょう。



(4)日陰は、いったん路面が凍結すると、完全にとけるまでに時間がかかります。建物の北側など、日陰になりやすい道を通る際は、十分にお気をつけください。