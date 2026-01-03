令和ロマン＆永野が“娯楽”“カルチャー”の謎や疑問を語り尽くす！ 『令和ロマンの娯楽がたり』今夜放送
『令和ロマンの娯楽がたり』が、テレビ朝日系（一部地域を除く）にて1月3日24時15分から放送される。令和ロマンの2人と娯楽好きのゲストがさまざまな娯楽やカルチャーに関する謎や疑問を分析して語り尽くす特別番組の、1年ぶり第3弾となる。
【写真】令和ロマン＆永野がこれからのエンタメを深掘り？
今回は2時間スペシャルで、盛りだくさんの内容を届ける。テーマは「次にオーディションをやるべきジャンルは？」「2026年はコイツを青田買いしろ！」「5年後のお笑い界を完璧に予言してやろう！」の3本立て。
ゲストに朝井リョウ、伊沢拓司、加納（Aマッソ）、三宅香帆を招き、「次にオーディションをやるべきジャンルは？」についてトークを繰り広げる出演者たち。
ここ数年、アイドルオーディションはもちろん、ブレイキングダウンや超能力者オーディションなど、まさにオーディションブームのまっただ中。そんな中、次にヒットしそうなオーディション番組を考えるためにトーク。三宅は「（アイドルオーディションは）オーディションする側の観点で見る、“仕事論”を楽しんで観ていたのでは？」、朝井は「オーディションには“視聴者投票型”と“プロデューサー選抜型”の2つのパターンがある」などさまざまな持論が飛び交う中、伊沢は自身でオーディション番組を開催した際の失敗談も披露。
そんな中、会話を聞いていた永野が披露したこれまでのオーディション番組の定説を覆す、「今後のオーディション番組のルール」に一同驚がくする。
朝井リョウ、三宅香帆に加え、ゲストにぐんぴぃ（春とヒコーキ）、屋敷裕政（ニューヨーク）を迎えて語り合うテーマは、「2026年はコイツを青田買いしろ！」。みんなが推薦する、2026年に活躍すると豪語する人材たちを紹介する。YouTubeからは、「お笑い」「ファッション」などのジャンルから、これまでになかった手段で活動するYouTuberや芸人が登場。屋敷とぐんぴぃがそろっておすすめする謎マンガ、朝井からは2026年最新の注目小説などが登場する。それぞれの視点で語られる「今年はこれが来る」というプレゼンも見どころ。また永野が意外な青田買いを発表して一同があぜんとする。
最後のコーナーは「5年後のお笑い界を完璧に予言してやろう！」について、ぐんぴぃ（春とヒコーキ）、屋敷裕政（ニューヨーク）に加え、ゲストに金井球、TaiTan、蓮見翔（ダウ90000）を迎え、芸人の未来について語る。
これまで、テレビの未来やお笑い界の未来についてはさまざまな議論がされてきたが、くるまは「これで終わりにしよう！」と意気込む。サブスクの普及などのコンテンツの多様化、芸人たちのお笑い論などについて議論が飛び交う中、「スターを生み出すには…？」「芸人はサブスクだけで笑いを届けるべき!?」「世の中の“お笑い”への熱って今はどうなっている？」「お笑いというジャンルはテレビから消える!?」など…お笑いファン、テレビっ子必見の時間を届ける。永野はテーマを飛び出して、出演者たちに苦言を呈す展開に。
『令和ロマンの娯楽がたり』は、テレビ朝日系（一部地域を除く）にて1月3日24時15分放送。
◆くるま（令和ロマン） コメント
今回、金井さんは初めてお会いしましたが、おなじみのメンバーばかりで。俺この一ヶ月以内にTaiTanさんと三宅さんと鍋に行ったり、朝井さんと対談したりしてて、皆さんだいたい会ってて…素敵だなと思ってます。
今回の収録で永野さんの体力にみんなびっくりしてましたね。俺らが先発で投げてるとしたら、（永野さんが）中継ぎのピッチャーで来て。それで三連投するって一番すごいですからね！永野さんを追い込んだからかもしれないですけど、昔の永野さんが見れた気がします。最後のは本当にすごかったです！全大人が動けなかったくらいびっくりしてて。スタッフ陣やカメラマンさんもどうするんだろう、何するんだろうって…全員が動けなかった時間ありましたね。
スタッフさん含めて結構長い中、一生懸命頑張ったじゃないですか。だからこそ来年３時間やりましょう！
◆松井ケムリ（令和ロマン） コメント
ゲストの方々は皆さん絶好調ですよね。年々すごくて何なら「娯楽がたり」出る前より絶好調です。もしかしたら縁起のいい番組なのかもしれない。
永野さんは、皆さんがイメージする永野さんもあると思いますけど、今回が一番“永野さん”だったかもしれないです。何しでかすか分からないっていう緊張感もあって。そういう点では「娯楽がたり」は、なかなか見れるテレビじゃないと思うんで、ぜひ皆さん見てください！
【写真】令和ロマン＆永野がこれからのエンタメを深掘り？
今回は2時間スペシャルで、盛りだくさんの内容を届ける。テーマは「次にオーディションをやるべきジャンルは？」「2026年はコイツを青田買いしろ！」「5年後のお笑い界を完璧に予言してやろう！」の3本立て。
ここ数年、アイドルオーディションはもちろん、ブレイキングダウンや超能力者オーディションなど、まさにオーディションブームのまっただ中。そんな中、次にヒットしそうなオーディション番組を考えるためにトーク。三宅は「（アイドルオーディションは）オーディションする側の観点で見る、“仕事論”を楽しんで観ていたのでは？」、朝井は「オーディションには“視聴者投票型”と“プロデューサー選抜型”の2つのパターンがある」などさまざまな持論が飛び交う中、伊沢は自身でオーディション番組を開催した際の失敗談も披露。
そんな中、会話を聞いていた永野が披露したこれまでのオーディション番組の定説を覆す、「今後のオーディション番組のルール」に一同驚がくする。
朝井リョウ、三宅香帆に加え、ゲストにぐんぴぃ（春とヒコーキ）、屋敷裕政（ニューヨーク）を迎えて語り合うテーマは、「2026年はコイツを青田買いしろ！」。みんなが推薦する、2026年に活躍すると豪語する人材たちを紹介する。YouTubeからは、「お笑い」「ファッション」などのジャンルから、これまでになかった手段で活動するYouTuberや芸人が登場。屋敷とぐんぴぃがそろっておすすめする謎マンガ、朝井からは2026年最新の注目小説などが登場する。それぞれの視点で語られる「今年はこれが来る」というプレゼンも見どころ。また永野が意外な青田買いを発表して一同があぜんとする。
最後のコーナーは「5年後のお笑い界を完璧に予言してやろう！」について、ぐんぴぃ（春とヒコーキ）、屋敷裕政（ニューヨーク）に加え、ゲストに金井球、TaiTan、蓮見翔（ダウ90000）を迎え、芸人の未来について語る。
これまで、テレビの未来やお笑い界の未来についてはさまざまな議論がされてきたが、くるまは「これで終わりにしよう！」と意気込む。サブスクの普及などのコンテンツの多様化、芸人たちのお笑い論などについて議論が飛び交う中、「スターを生み出すには…？」「芸人はサブスクだけで笑いを届けるべき!?」「世の中の“お笑い”への熱って今はどうなっている？」「お笑いというジャンルはテレビから消える!?」など…お笑いファン、テレビっ子必見の時間を届ける。永野はテーマを飛び出して、出演者たちに苦言を呈す展開に。
『令和ロマンの娯楽がたり』は、テレビ朝日系（一部地域を除く）にて1月3日24時15分放送。
◆くるま（令和ロマン） コメント
今回、金井さんは初めてお会いしましたが、おなじみのメンバーばかりで。俺この一ヶ月以内にTaiTanさんと三宅さんと鍋に行ったり、朝井さんと対談したりしてて、皆さんだいたい会ってて…素敵だなと思ってます。
今回の収録で永野さんの体力にみんなびっくりしてましたね。俺らが先発で投げてるとしたら、（永野さんが）中継ぎのピッチャーで来て。それで三連投するって一番すごいですからね！永野さんを追い込んだからかもしれないですけど、昔の永野さんが見れた気がします。最後のは本当にすごかったです！全大人が動けなかったくらいびっくりしてて。スタッフ陣やカメラマンさんもどうするんだろう、何するんだろうって…全員が動けなかった時間ありましたね。
スタッフさん含めて結構長い中、一生懸命頑張ったじゃないですか。だからこそ来年３時間やりましょう！
◆松井ケムリ（令和ロマン） コメント
ゲストの方々は皆さん絶好調ですよね。年々すごくて何なら「娯楽がたり」出る前より絶好調です。もしかしたら縁起のいい番組なのかもしれない。
永野さんは、皆さんがイメージする永野さんもあると思いますけど、今回が一番“永野さん”だったかもしれないです。何しでかすか分からないっていう緊張感もあって。そういう点では「娯楽がたり」は、なかなか見れるテレビじゃないと思うんで、ぜひ皆さん見てください！