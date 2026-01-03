紅白歌合戦の視聴率アップは出演者、スタッフの思いとパフォーマンスの結集…記者が考察

昨年の大みそかに放送された「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」の関東地区の平均世帯視聴率が、第１部（後７時２０分〜同８時５５分）で３０・８％、第２部（後９時〜同１１時４５分）で３５・２％だったことが２日、ビデオリサーチの調べで分かった。 テレビ離れの声がある中、２年連続の視聴率アップは価値がある。ＮＨＫは特に紅白においては世帯視聴率を重視。幹部は口癖のように「お茶の間に届けたい」と意気込んでいた。

今回はメドレーが過去最多の８組。歌手がＰＲしたい最新曲は知らなくても、何曲か歌えば中には知っている曲がある。最近の傾向ではあるが、ベテラン歌手がマイクを持つ後ろで若いグループが踊る。家族が飽きない工夫が凝らされた。

前半の目玉の一つで、ＳＮＳで賛否両論あるけん玉も、成功後には記者室でも一番の歓声。一番手の有吉弘行が成功させ、少しかがんで喜んでいたのを見て、こちらもうれしくなった。

数字アップの理由を、ここ数年の懸案だった旧ジャニーズ勢や松田聖子の出場が実現したからと考えるのは簡単。だが実際は出演者、スタッフの思いとパフォーマンスの結集だとみている。（芸能デスク・浦本 将樹）