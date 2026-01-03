繋ぎってなんですか？

「もっとこうさ、繋ぎをさ！いい番組にするための繋ぎをさ！分かる！？」

『つなぎ』というのはテレビ局でよく使われる言葉だ。一般的には『編集』のこと。

私は入社６年目の28歳、スポーツ番組のディレクターをしている。先ほどのお言葉は忘年会シーズン、お酒の入った上司からのありがた～いアドバイスだ。





それが本当に大切なことなのかどうか、は一旦置いといて、最近、番組作りにおける人の『繋がり』の大切さにハッと気が付いた。

「おもしろそうな特番、舞い込んでこないかなぁ。でも6年目の小僧に、そんな話があるわけないよなぁ」なんてことを思っていた11月上旬、よく飲みに連れて行ってくれるスポーツ部のデスク（40）から特番をやろうと話があった。

「ナイス！」と喜んだのも束の間。見せてきたＡ4の企画書が、普通だった。間違ってはいないし、成立もする。見応えもあるだろうし、芯を食った感じにもなる。

けれど、THEオーソドックス。「もっと工夫できそうだなぁ」。少し偉そうだが、まっさらなWordに企画書を書き始めた。

「もらい」ってなんですか？

新たに書いた企画書の内容をかいつまんで言うと「スタジオゲストがVTRを止めて突っ込む」というなんだか見覚えのあるヤツ。狙いは、予定不調和。自分が想像出来なかった事を巻き起こしてもらおうという魂胆だった。

これは後日、CBCテレビでドラマ制作を長らくやってきた人に教わった事だが、この手の手法を「もらい」と呼ぶらしい。

その「もらい」のためには、スタジオゲストの人選がカギを握る。なんて事は当時、気が付いていなかったが、ドラゴンズの選手に対して忖度なしで言える人。

そして、その正反対の立ち位置の人。また、その2人をさばける人。そんな人たちがいいなぁとぼんやり考えていたときに「降りて」きた。

これってサンデードラゴンズですか？ いえ、オリジナルです

ここでも偉そうだが、出演者を選んだ。1人目は、ここには書ききれないほどの記録を持つレジェンド・山田久志さん。

2人目は、独特な世界観を持ち、優しさで溢れる英智さん。

そして3人目は、東海地方で放送されているドラゴンズの応援番組「サンデードラゴンズ」のMCを2024年まで務めていた若狭敬一アナウンサー。個性派3人だ。

収録内容の詳細はまだ言えないが、「もらい」をもらいにもらった。

決して自分では気が付くことが出来ない新発見、どうやったらその考えになる？という不思議さ、狙っていないところで生まれる笑い、などなど。この3人でしか生まれない「もらい」ばかりだった。

「あれは山田にしかできない」

収録から約2週間後、会社にいらっしゃっていた山田久志さんにお会いした。「収録ありがとうございました。間もなく完成します」と感謝を伝えると、「あれは山田にしかできないな」と自画自賛。

決まって偉そうだが、この人を選んで本当に良かったと思えた。ちなみに番組のナレーションはサンデードラゴンズの前アシスタント・加藤愛アナウンサーにお願いした。メンバーは、少し前のサンデードラゴンズ、でも全然違う番組になった。

番組を作っていて毎回、本当に自分一人では作れないなぁ、と痛感する。だからこそ、どこまで自分の意見を反映させるか、その塩梅が難しいとも思う。

私は学生時代、野球しかしてこなかった。それでも小学6年の時に、少年野球の大会の閉会式で山田久志さんにお会いしたことがあるし、英智さんは、年齢こそ離れてはいるが大学の先輩。気が付けば、ここにも人の繋がりがあった。

そしてこの特番も、普通の企画書を作ってくれる40歳の先輩とよく飲みにいっていたから、声をかけてくれたのもきっとある。

VTRの「繋ぎ」よりも「大切な繋がり」があると気づいた今回の特番。「サンデードラゴンズ」のディレクターをして5年目になる私の年末だった。

CBCテレビ「これがベストプレーでイイじゃん」ディレクター D・U（スポーツ部）

