「大学受験」は10代における最大のイベントです。残念な側面でもありますが、いい大学にいけば、なりたい職業になれる確率は上がり、将来の選択肢は増えるのが現在の日本です。それほどまでに大学受験の持つインパクトは大きくなっています。そんな難しい時代でも「自分らしい大学進学」をするために書籍：『17歳のときに知りたかった受験のこと、人生のこと。』が発売中です。本書は、きれいごとを抜きにして、「大学受験とはどういうものなのか」「人生とはどういうものなのか」を考えることができる受験の決定版です。本記事では発刊を記念して著者である、びーやま氏への特別インタビューをお届けします。

お悩み相談

「学歴は結局、親の努力ゲーになってませんか？ 正直一般家庭出身者はキツいと思います」※1

学歴と家庭環境に関係はあるのか？

――今回の相談は今どきといいますか、結構シビアな質問なように感じます。びーやまさんはこのことについてどう思われますか？

びーやま氏（以下：びーやま）：なるほど。相談者の気持ちには寄り添いつつですが、それでも学歴と家庭環境はよほどのことでない限り関係ありません。

もちろん、よほど家庭環境が荒れているというケースは別かもしれませんが、普通の高校に通わせられるような家であれば、学歴は100％子ども本人の努力です。

――100％ですか。言い切りましたね。

びーやま：そうですね。親ガチャという言葉も流行っている影響かとは思うのですが、さすがに大学受験まで親の影響とするのは無理があるかなと。

東大だって早慶だって、一般家庭育ちの学生はたくさんいますし、なにも幼少期から英才教育を受けていないと終わりなんてことはありません。

――とはいえ、今おっしゃったように中高一貫校出身が受験は強いという印象も強いのですが、その点はいかがでしょうか。

びーやま：それはそうなんですが、大学受験って結局は当日の点数だけで決まるんですよね。名門高校出身だから加点されるとか、育ちが悪いから減点とかないんです。

あくまで試験当日に合格点に乗せられるかだけが重要なので、その人が努力できたかどうかが比重としては圧倒的に多いと思います。

