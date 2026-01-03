ピアニストの角野隼斗（すみの・はやと）が結婚を発表した。

２日までにインスタグラムで「いつも応援くださる皆様へ」と題し、「私事ではございますが、このたびかねてよりお付き合いしていた方と結婚する運びとなとりました。お相手は表に出る仕事をしている方ではありませんが、凛とした強さを持ち、周りへの愛と気遣いに溢れた、とても尊敬できる方です」と伝えた。

「そして、何より私の音楽活動を心から支えてくれる大切な存在です」と明かし、「音楽家としても、一人の人間としてもさらに成長し、皆さまへの感謝を音楽でお返しできるよう、一層精進してまいります」と決意。

「まだまだ未熟ではございますが、今後とも変わらぬご声援を賜れますと幸いです。本年もどうぞよろしくお願いいたします」とつづった。

また英文で「あけましておめでとう！ 私は人生で最も愛する人と結婚します」と記し、ウェディングフォトをアップ。美男美女の姿にフォロワーは「わぁ、おめでとうございます」「素敵すぎる」「とても素敵な方ですね」「なんて絵になる素敵なお２人」と祝福した。

東京大学理科一類に進学した秀才にして異端のピアニスト。「Ｃａｔｅｅｎ（かてぃん）」名義で活動するＹｏｕＴｕｂｅチャンネルも人気で、クラッシックファンにとどまらず、幅広い層から圧倒的な人気を獲得している。