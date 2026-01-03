歌舞伎俳優の中村鷹之資さん（26）にインタビュー。3日から始まる『初春大歌舞伎』（27日千穐楽 新橋演舞場）への意気込みや、市川團十郎さんからの指導について話を聞きました。

今回、鷹之資さんは昼の部の『鳴神』で鳴神上人を中村福之助さんとダブルキャストで演じるほか、『熊谷陣屋』や夜の部の『児雷也豪傑譚話』にも出演します。

■鷹之資「父が亡くなってから毎月毎月が真剣勝負」

――『初春大歌舞伎』に出演されます。稽古はいかがですか？

鷹之資：『鳴神』に関しては團十郎のお兄さんに丁寧に教えていただいたので、自分でいろいろ咀嚼（そしゃく）して。まだまだ課題ばかりなんですけど。この間も稽古のあとに團十郎のお兄さんにお会いしたときがあって、「分かんないことあるか？」って聞かれて「いろいろあるんでまた教えてください」って言ったら「まあそうだろうな」って（笑）

――演じる上での意気込みを教えてください。また不安なことはありますか？

鷹之資：僕なんか父（五世・中村富十郎さん）を早くに亡くして、一番の後ろ盾もなくその都度その都度いろんな先輩方に聞いて。ある種自分でやっていかなきゃならない部分が多かったので、父が亡くなってから毎月毎月が真剣勝負というか。どんなに小さな役でもそれが次につながるかつながらないかというのを考えていましたし。

だからいつも割と不安ですよね。だからこそその不安を消すために稽古して、できることは全部やって、それで行くという自信とエネルギーと大きさを出せるかどうかが『鳴神』は大事なところだと思うので、そこを一つの課題にして取り組みたい。

■團十郎の指導は「本当に丁寧に教えていただいた」

――團十郎さんの指導はどうですか？

鷹之資：すごく丁寧に教えていただきました。十二代目のおじさまから受け継がれたものというのがあって、ただ『鳴神』をやる場合は人によって細かいところがいろいろ変わったりしてやり方もいろいろあるので。ただ教えていただきながら結構細かく「ここはこの人はこうだけどこうしてやった方がいい」とか、僕に「お前だったらこうがいい」っていうふうに見ていただいて本当に丁寧に教えていただいた。

僕も今回初めて團十郎のお兄さんにモノを教わったんですけど。自身も何度もなさって自分の体に染み付いているものを教えていただく、ましてや『歌舞伎十八番』ですから。それを團十郎のお兄さんに教えていただけるのは本当にありがたいですし、自分自身も本当にうれしいです。

■2026年は「突っ走っていける、進んでいけるような1年に」

――2026年の目標はなんですか？

鷹之資：自分の色・道がだんだん見えてきたので、それを自分で形にしていく。僕が「こういうふうに行きます」っていうのを貫けるようにしていきたい。割と僕も心配性なたちなんで、大丈夫かなと思っていろいろ考えちゃうんですけど、そういうのをいい意味でなくして、バーっと突っ走っていける、進んでいけるような1年にしたいです。

もちろん目標とするのは父ですけど、それとは別にいろんな先輩方の“この役だったらこの先輩”とか“僕はこの先輩のここが好き”っていうのを、僕もだんだんと芝居に最近出させていただくようになって、いろんな目標が見えてきたので、やっぱりこの人ステキだなって思うような舞台を勤められる、人に感動を与えられるような、心動かせるような舞台が作れる役者になりたいと思います。

■お正月には2種類のお雑煮 正月の過ごし方

――プライベートの目標はありますか？

鷹之資：ダイビングが好きなんですけど、ダイビングで宮古島に行きたいですね。ずーっと行きたいなと思っていたんですけど。あとは、最近朝方の生活をしているんですけど、朝早く起きてランニングをしたり、朝活を頑張っているんで、2026年はそこをもうちょっと充実させたいです。

――お正月の過ごし方を教えてください。

鷹之資：お雑煮を食べるじゃないですか。僕は関西の白みそのお雑煮が好きなんですよ。うちでは朝はおすましのお雑煮を母が作ってくれて、夕方になると妹が白みそのお雑煮を作ってくれるんですよ。それを食べるのが僕のお正月のルーティーンですね。