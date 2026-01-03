¹õÅÄÄ«Æü¤ÏÃç´Ö¤¿¤Á¤ÈÇ®¤¤ÊúÍÊ¡¡5¶èÂçµÕÅ¾·à¤Ç±ýÏ©V¤ÎÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¡¡¸¶´ÆÆÄ¤â¡Ö°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤À¤Ã¤¿¡×¡¡3Ï¢ÇÆ¤Ø3ÆüÉüÏ©
¡þÂè102²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö(2Æü±ýÏ©¡¢3ÆüÉüÏ©)
ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤¬ÂçµÕÅ¾¤Ç3Ç¯Ï¢Â³±ýÏ©Í¥¾¡¡£5¶è¤Ç°Û¼¡¸µ¤Î¶è´Ö¿·µÏ¿¤ò½Ð¤·¤¿¹õÅÄÄ«ÆüÁª¼ê(4Ç¯)¤¬¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥×¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¤È¡¢¶ì³Ú¤ò¤È¤â¤Ë¤¹¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤ÈÇ®¤¤ÊúÍÊ¤ò¤ß¤»¤Þ¤·¤¿¡£
1¶è¤Ç¤Ï¾®²Ï¸¶ÍÛÎ°Áª¼ê(2Ç¯)¤¬ÀèÆ¬¤È1Ê¬19ÉÃº¹¤Î¶è´Ö16°Ì¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÅöÁ³¡¢¾ò·ï¤Ï°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤ÎÁ°²óÂç²ñ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¶è´Ö2°Ì¤Î¥¿¥¤¥à¤È¤Ê¤ë1»þ´Ö01Ê¬47ÉÃ¡£¼Â¤ÏËÜÍè¤ÏÊÌ¤Î¶è´Ö¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö(1¶è¤Ï)Âç³¢Æü¤Î¤ªÃë²á¤®¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¥ì¡¼¥¹¸å¤ËÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¾å°Ì¿Ø¤¬¹¥¥¿¥¤¥àÂ³½Ð¤Ç¥ì¡¼¥¹¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤Ï2¶è¤ÎÈÓÅÄæÆÂçÁª¼ê(2Ç¯)¤¬5¿ÍÈ´¤¤Ç11°Ì¤ËÉâ¾å¡£3¶è¤Î±§ÅÄÀî½ÖÌðÁª¼ê(4Ç¯)¤¬3¿ÍÈ´¤¡¢4¶è¤ÎÊ¿¾¾µýÍ´Áª¼ê(3Ç¯)¤â3¿ÍÈ´¤¤È¡¢¤¸¤ï¤¸¤ï½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÀèÆ¬¤ÎÃæ±ûÂç³Ø¤È¤Ï3Ê¬24ÉÃº¹¤Î5°Ì¤ÇÅöÆüÊÑ¹¹¤Ç5¶è¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¨¡¼¥¹¤Î¹õÅÄÄ«ÆüÁª¼ê(4Ç¯)¤Ø¤È¥¿¥¹¥¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³2Âç²ñ2¶è¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤ÎÂç¹õÃì¤Ï¡¢¾ëÀ¾Âç³Ø¡¢Ô¢ÕÜ±¡ÂçÕÜ¤ÈÈ´¤¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¤ËÈ´¤«¤ì¤¿Ãæ±ûÂç³Ø¤âÈ´¤¤¤Æ2°Ì¤ËÉâ¾å¡£ÀèÆ¬¤ËÎ©¤ÄÁá°ðÅÄÂç³Ø¤Î¹©Æ£¿µºîÁª¼ê(3Ç¯)¤È¤Ï¡¢¾®ÅÄ¸¶Ãæ·Ñ½ê¤Ç¤Ï2Ê¬12ÉÃº¹¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤°¤ó¤°¤ó½Ì¤á¤Þ¤¹¡£»Ä¤ê4.8¥¥í¤Î°²Ç·Åò¤Ç¤Ï15ÉÃº¹¤Þ¤Ç¤Ä¤á¤è¤ë¤È¡¢»Ä¤ê2¥¥í¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤Ä¤¤¤ËµÕÅ¾¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ±ýÏ©Í¥¾¡¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥×¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹õÅÄÁª¼ê¤Ï¡¢Á°²óÂç²ñOB¤Î¼ãÎÓ¹¨¼ùÁª¼ê¤¬µÏ¿¤·¤¿1»þ´Ö09Ê¬11ÉÃ¤ÎµÏ¿¤òÂçÉý¤ËÄ¶¤¨¤ë1»þ´Ö7Ê¬16ÉÃ¤Î°Û¼¡¸µ²á¤®¤ë¶è´Ö¿·µÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤µ¤é¤Ë2024Ç¯¤ËÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤¬µÏ¿¤·¤¿±ýÏ©µÏ¿5»þ´Ö18Ê¬13ÉÃ¤ò5ÉÃ¹¹¿·¤·¡¢ÂçµÕÅ¾¤Ç¤Î3Ç¯Ï¢Â³±ýÏ©Í¥¾¡¤Ç¤·¤¿¡£
¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥åÄ¾¸å¤Ï¡¢±§ÅÄÀîÁª¼ê¤ÈÈÓÅÄÁª¼ê¤¬·Þ¤¨¤Æ¡¢¹õÅÄÁª¼ê¤È¿ô½½ÉÃ´Ö¤ÎÇ®¤¤ÊúÍÊ¡£1¶è¤òÁö¤Ã¤¿¾®²Ï¸¶Áª¼ê¤â¹õÅÄÁª¼ê¤Î¶»¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¾Ð´é¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÎò»ËÅª·ãÁö¡£¹õÅÄÁª¼ê¤Ï¡Ö¤â¤¦ËÜÅö¤ËºÇ¸å¤Î¤Û¤¦¤ÏÌµ²æÌ´Ãæ¤Ç¡¢µ²±¤¬¤Ê¤¤¡£±ýÏ©Í¥¾¡¤·¤Æ¤Û¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£(3Ê¬º¹¤Ï)ÀµÄ¾¡¢¤è¤¯¤Æ3°Ì¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤ËÏÃ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖËÍ¤¬¡È¿·¡¦»³¤Î¿À¡É¤Ç¤¹¡ª¡×¤È½¼¼Â¤ÎÉ½¾ð¤ò¤ß¤»¤Þ¤·¤¿¡£ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤Ë¤È¤Ã¤Æ8ÅÙÌÜ¤Î±ýÏ©Í¥¾¡¡£²áµî±ýÏ©¤ò1°Ì¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿7²ó¤¹¤Ù¤ÆÁí¹çÍ¥¾¡¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÉüÏ©¤Ï18ÉÃº¹¤Ç2°Ì¤ÎÁá°ðÅÄÂç³Ø¤ò»Ï¤á¡¢2Ê¬°ÊÆâ¤Ë3°Ì¤ÎÃæ±ûÂç³Ø¡¢4°Ì¤ÎÔ¢ÕÜ±¡ÂçÕÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¾¡¤Ä¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸¶¿¸´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Ç¤³¤Ü¤³±ØÅÁ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¼è¤êÊÖ¤¹Áö¤ê¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥Á¡¼¥àÀÄ»³¡¢°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë°ì´Ý¤Ç3Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡£