焼く・煮る・炊く、なんでもこなす。毎日の料理を支えるティファールの万能ポット【ティファール】のマルチポットがAmazonに登場中‼
チタンコーティングで長持ちする。美味しさと使いやすさを兼ね備えた一台【ティファール】のマルチポットがAmazonに登場!
ティファールのマルチポットは、焼く・炒める・茹でる・煮る・炊く・揚げる・沸かすと幅広い調理に対応できる万能ポット。コンパクトな設計で、コンロのそばに常備しても邪魔にならず、同時調理でも使いやすいサイズ感を備えている。
冷蔵庫での保存にも場所を取らず、温め直しも簡単。耐久性を強化したチタン・インテンスコーティングにより、こびりつきにくさが長持ちし、毎日の料理を快適にサポートする。予熱時に模様が消える「お知らせマーク」が食材を入れる最適なタイミングを教えてくれるため、焼き加減も美味しく仕上がる。
熱伝導に優れた底面で食材を均一に加熱し、ガラスぶたで調理中の様子を確認可能。注ぎ口付きでスムーズに注げるほか、人間工学に基づいた握りやすいハンドルを採用。美しいステンレス製の側面は耐久性にも優れ、IH・ガス火を含む全ての熱源に対応している。
世界150か国で愛用されるティファールならではの品質を備えた、暮らしを豊かにするマルチポットだ。
