高速道路を降りずに宿泊可能！ 便利な「ハイウェイホテル」、どこにある？

長距離移動をするときに、「高速道路を降りずに個室で休憩や宿泊ができたらいいのに」と思ったことはないでしょうか。

そんな人には、「ハイウェイホテル」の利用をおすすめします。

【画像】「えっ…！」これが高速道路を降りずに泊まれる「ハイウェイホテル」です！（16枚）

ハイウェイホテルとはどのような宿泊施設で、一体どこにあるのでしょう。

ハイウェイホテルは高速道路上にある宿泊施設で、SAやPA内に併設されています。便利なだけではなく、1泊数千円から1万円前後で泊まれるコスパの良さも魅力です。

客室には通常のホテルと同じように、シャワーやトイレがあり、アメニティも備わっています。また、場所によっては割引サービスも提供しています。

たとえば、「旅籠屋 佐野SA店」（栃木県）では、連泊割引があり、2泊目以降は1室1100円割引になります。

また、東名高速道路上りで唯一のハイウェイホテルである「足柄SA上り レストイン時之栖」（静岡県）は、宿泊する場合は入浴施設「金時湯」を無料で利用可能です。

しかし、2025年12月時点では全国でわずか9か所にしかハイウェイホテルはありません。

1．宮城県（東北自動車道）：長者原SA（上り線）

宮城県大崎市古川川熊長者原24-254

ファミリーロッジ旅籠屋・長者原SA店：1泊6900円〜

2.栃木県（東北自動車道）：佐野SA（上り・下り線）

栃木県佐野市黒袴町東山1022

ファミリーロッジ旅籠屋・佐野SA店：1泊6900円〜

3.静岡県（東名高速道路）：足柄SA（上り線）

静岡県御殿場市深沢字前野原1801-1

レストイン時之栖：1泊6300円〜 ※大浴場入浴無料

金時湯のみの利用：日帰り（3時間まで）

・ 730円（平日）

・ 760円（土日・休日）

4.愛知県（東名高速道路）：豊田上郷SA（下り線）

愛知県豊田市永覚町中長根1-4

ファーストラウンジ豊田上郷：1泊4000円〜（休憩4時間：3000円〜）

5.滋賀県：（名神高速道路）：EXPASA多賀（下り線）

滋賀県犬上郡多賀町大字敏満寺字西谷66-36

レストイン多賀：1泊5000円〜 ※宿泊の場合は大浴場・サウナ無料（休憩4時間2000円）

6.広島県（山陽自動車道）：宮島SA（上り線）

広島県廿日市市上平良297-46

ファミリーロッジ旅籠屋・宮島SA店：1泊6900円〜

7.山口県（関門自動車道）：壇之浦PA（下り線）

山口県下関市壇之浦町5-1

ファミリーロッジ旅籠屋・壇之浦PA店：1泊6900円〜

8.徳島県（徳島自動車道）：吉野川SA（上り・下り線 ハイウェイオアシス内）

徳島県三好郡東みよし町足代1603-3

ファミリーロッジ旅籠屋・吉野川SA店：1泊6900円〜

9.富山県（東海北陸自動車道）：城端SA（第2駐車場に駐車して徒歩で来館可能）

富山県南砺市立野原東1514

桜ヶ池クアガーデン：1泊5220円〜

上記のハイウェイホテルのなかには、休憩のみ、入浴やサウナのみの利用ができる場所もあります。

EXPASA多賀下り（滋賀県）にあるレストイン多賀は、宿泊の場合は大浴場やサウナを無料で利用可能。宿泊しなくても、休憩4時間・入浴料込みで2000円で利用できます。

ファーストラウンジ豊田上郷（愛知県）は、ソファベッドタイプの部屋であれば、1泊4000円から泊まれるコスパの良さが魅力です。4人部屋があるので、家族での利用もできます。

●シャワーを浴びるだけであれば選択肢は広がる

「睡眠を取る必要はないけど、シャワーだけ浴びたい」という人もいるでしょう。そのような人には、シャワーが併設されているPA・SAがおすすめです。

シャワーがあるPA・SAは、ハイウェイホテルよりも数が多いため、選択肢が広がります。

【東北自動車道】

・安積PA（上下）

・金城PA（上下）

【北陸自動車道】

・大積PA（上下）

【常磐自動車道】

・千代田PA（上下）

【関越自動車道】

・寄居ＰＡ(上)

・塩沢石打ＳＡ(下)

【東名高速道路】

・中井PA（下）

・鮎沢PA（上）

・牧之原SA（上下）

・豊田上郷SA（下）

【新東名高速道路】

・NEOPASA駿河湾沼津（上下）

・NEOPASA静岡（上下）

・掛川PA（上下）

・NEOPASA浜松（上下）

・NEOPASA岡崎（上下）

【中央自動車道】

・双葉SA（上下）

・駒ヶ岳SA（上）

・恵那峡SA（下）

【北陸自動車道】

・南条SA（下）

【東海北陸自動車道】

・関SA（上）

・長良川SA（下）

【名神高速道路】

・伊吹PA（上）

・EXPASA多賀（下）

・草津PA（上下）

・大津SA（下）

【新名神高速道路】

・鈴鹿PA（上下）

【中国自動車道】

・安佐SA（上下）

【山陽自動車道】

・淡河PA（上下）

・瀬戸PA（上）

・小谷SA（下）

・佐波川SA（上）

【九州自動車道】

・吉志PA（下）

シャワーは眠気覚ましにもおすすめなので、長距離移動の際、リフレッシュしたいときに利用するのもおすすめです（ただし、強い眠気や疲労を感じている場合は、しっかり休憩し、無理のないペースで運転をすることが推奨されます）。

※ ※ ※

ここまで解説してきたように、高速道路には一般道に降りずに、休憩・宿泊できるハイウェイホテルがあります。数は少ないですが、目的地に向かう途中にある場合は、利用してみるといいでしょう。

今後、長距離移動をする予定がある人は、ぜひ参考にしてください。