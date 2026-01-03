¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÂç»ö¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×³«Æ¬¼ê½Ñ¤ÎÄï¤È°ì½ï¤Ë¡Ä¼«¤é¤â°úÂà¤·¤¿¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¸µÀ¯³¦²¦¼Ô¡¢½Å²¬Í¥Âç¤µ¤ó¡¡¸Î¶¿·§ËÜ¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¤Î¥«¥Õ¥§¤Ë¤â»×¤¤¤¬
¡¡ÉÂ¼¼¤ÇÍ¥¤·¤¯¸ì¤ê¤«¤±¤ë¡£2026Ç¯¸µÆü¡£¡Ö¤¢¤±¤ª¤á¡ª¡¡º£Æü¡¢¤ª¤»¤Á¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤¸¤ã¤ó¡£º£Ç¯¤â2¿Í¤Ç´èÄ¥¤í¤¦¤¼¡×
¡¡À¤³¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°É¾µÄ²ñ¡ÊWBC¡Ë¥ß¥Ë¥Þ¥àµé¸µ²¦¼Ô¤Î½Å²¬Í¥Âç¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤Ï¡¢¸Î¶¿·§ËÜ»Ô¤ÇÆþ±¡Ãæ¤ÎÄï¶ä¼¡Ï¯¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡£¸ÀÍÕ¤ò¤¦¤Þ¤¯È¯¤»¤Ê¤¤Äï¤Ï¡¢ÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤Æ°Õ»×É½¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯5·î24Æü¡¢Âçºå»Ô¤Ç¤Î¹ñºÝ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Ï¢ÌÁ¡ÊIBF¡Ë¥ß¥Ë¥Þ¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡£»î¹ç¤ò¸«¼é¤Ã¤¿Í¥Âç¤µ¤ó¤Ï¡¢12¥é¥¦¥ó¥É¤òÆ®¤¤È´¤¤¤¿¸µÆ±µé²¦¼Ô¤Î¶ä¼¡Ï¯¤µ¤ó¤Ë°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¤¿¡£¡Ö¤â¤¦¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¡©¡×¡£ºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¿Ò¤Í¤Æ¤¤¿¡£
¡¡È½ÄêÉé¤±¤Ç²¦ºÂÊÖ¤êºé¤¤òÆ¨¤·¤¿¸å¡¢Äï¤Ï°Õ¼±¤¬¤â¤¦¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢µÞÀ±¦¹ÅËì²¼·ì¼ð¤ÇÆ±»Ô¤ÎÉÂ±¡¤Ç³«Æ¬¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡Ìó2½µ´Ö¸å¡¢Í¥Âç¤µ¤ó¤ÏÄï¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë°úÂà¤ò·è¤á¤¿¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤¤¤Ä¤â°ì½ï¡£23Ç¯4·î16Æü¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÄÂÎ¤Ç»ÃÄêÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸å¤ËÀµµ¬²¦¼Ô¤Ø¾º³Ê¤·¤¿¡£¤À¤¬³«Æ¬¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢µ¬Äê¤Ç¥×¥í¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤¬¼º¸ú¤È¤Ê¤ê¡¢¶ä¼¡Ï¯¤µ¤ó¤Ï¸½Ìò°úÂà¡£Í¥Âç¤µ¤ó¤ÏºòÇ¯3·î¤ÎÀ¤³¦Àï¤Ç²¦ºÂÉüµ¢¤òÆ¨¤·¡¢ºÆµ¯¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ö²¶¤ÎÃæ¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÂç»ö¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¶ä¤¬À¸¤¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¡×¤È·èÃÇ¤ËÌÂ¤¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤âÍ¥Âç¤µ¤ó¤Ï¸«¼é¤Ã¤¿¡£Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¿®¤¸¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±Â³¤±¤ë¡£Äï¤Ï¤¦¤Ã¤¹¤éÊÒÌÜ¤ò³«¤±¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·±¦¼ê¤¬Æ°¤¯¡£¤¿¤À¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç²óÉü¤¹¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£ÉÔ°Â¤ÇËèÆüµã¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡¢Æ±Ç¯5·î¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤·¤¿½÷À¤ÎÇ¥¿±¤¬Ê¬¤«¤ê¡ÖÁ°¤ò¸þ¤¯¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡£
¡¡Æ±Ç¯8·î¡¢¶ä¼¡Ï¯¤µ¤ó¤Ï·§ËÜ»Ô¤ËÅ¾±¡¡£Í¥Âç¤µ¤ó¤â°ú¤Ã±Û¤·¤¿¡£1¥«·î¸å¤Ë°ìÈÌÉÂÅï¤«¤é²óÉü´üÉÂÅï¤Ë°Ü¤Ã¤¿Äï¤Ï¡¢¤¦¤Þ¤¯¸ÀÍÕ¤òÏÃ¤»¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Þ¤Ò¤¬»Ä¤ëº¸Â¦¤Ë´ï¶ñ¤òÉÕ¤±¤ÆÊ¿¹ÔËÀ¤òÊâ¤¯¤Ê¤É¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÎå¤à¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤Ï²¶¤È¶ä¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ®¤¤Êý¤Ê¤ó¤À¡×¡£Í¥Âç¤µ¤ó¤ÏºòÇ¯Ëö¡¢Äï¤â´À¤òÎ®¤·¤¿Æ±»Ô¤ÎÊì¹»³«¿·¹â¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Éô¤òË¬¤ì¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë½õ¸À¤·¤¿¡£°úÂà¤·¤Æ¤â¡Ö²¶¤È¶ä¤Ï¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡£Î¥¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Î¥¤ì¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡½¡£
¡¡º£Ç¯1·î¡¢·§ËÜ»Ô¤Ë¥«¥Õ¥§¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£¡Ö¶ä¤Îµï¾ì½ê¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡£2¿Í¤Ï¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Åö½éÍ¥Âç¤µ¤ó¤¬¤Ò¤¤¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ó¤ÇÎý½¬¤·¤¿¡£Å¹Ì¾¤Ï¡ÖShinonome¡¡coffee¡×¡£ÌëÌÀ¤±¤ÎÅì¤Î¶õ¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¡ÖÅì±À¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë´õË¾¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¶ä¼¡Ï¯¤µ¤ó¤Ï2·î¤ËÂà±¡¡£Í¥Âç¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¤¿½÷À¤È¤ÎÂè1»Ò¤â¤½¤Îº¢¤ËÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£Í½ÄêÆü¤ÏÆ±¤¸¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¶ä¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡Ä¡£ºòÇ¯¤È¤ÏÉ´È¬½½ÅÙ°ã¤¦¡¢¤½¤ó¤ÊÇ¯¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¡×¡ÊÉÍ¸ýÌ¯²Ú¡Ë