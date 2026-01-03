NY株式2日（NY時間16:21）（日本時間06:21）

ダウ平均 48382.39（+319.10 +0.66%）

S＆P500 6858.47（+12.97 +0.19%）

ナスダック 23235.63（-6.36 -0.03%）

CME日経平均先物 51220（大証終比：+740 +1.47%）



年明けのＮＹ株式市場、ＩＴ・ハイテク株は買い先行で始まったものの維持できずに失速。大幅高で始まったナスダックは横ばいに留まった。ソフトウエア株も下げがきつく、昨年から続くＡＩへの懸念を背景に投資家が同セクターを敬遠する流れが継続している。そのような中、ローテーションの動きに支えられ、ダウ平均は反発して終えている。エネルギーや産業が上昇。



ＩＴ・ハイテク株については、エヌビディア＜NVDA＞やマイクロン＜MU＞、ＡＭＤ＜AMD＞といった半導体関連は上昇したものの、その他のアマゾン＜AMZN＞やマイクロソフト＜MSFT＞、メタ＜META＞が下落。アルファベット＜GOOG＞＜GOOGL＞も一時下げに転じていた。いずれもＡＩデータセンターに巨額の設備投資を実施している銘柄だが、投資回収への懸念は依然として根強いようだ。



ストラテジストからは、「市場参加者が必ずしも慎重になっているわけではないが、新年を迎える時点で、すでにフルに投資している可能性がある」との声も聞かれた。



ただ、ここ数年、年始は下落の傾向が続き、Ｓ＆Ｐ５００は過去３年連続で年始に下落。しかし、結局３年連続で２桁の上昇を記録している。年始については、１９５０年代まで遡っても明確な傾向はなく、初日がプラスで終わる確率は約４８％との指摘も出ていた。



多くは今年も米株式市場の上昇を見込んでおり、調査では、ストラテジストのＳ＆Ｐ５００の年末目標の平均は７６２９で、約１１．４％の上昇余地を期待している状況ではある。



家具関連が堅調。トランプ大統領は、布張り家具やキッチンキャビネット、洗面化粧台に対する関税引き上げの実施を延期した。



デジタルインフラのバーティブ＜VRT＞が上昇。アナリストが投資判断を「買い」に引き上げ、目標株価を従来の１８１ドルから２００ドルに引き上げた。昨年末終値よりも２３％高い水準。



海洋資源開発のセーブル・オフショア＜SOC＞が大幅高。カリフォルニア州の物議を醸してきたパイプラインの再稼働が認められたことを材料視されている。



医薬品のアウトロック・セラピューティクス＜OTLK＞が急落。ＦＤＡが完全回答書（ＣＲＬ）を発行し、現時点の申請内容では承認できないと通知した。



バイオ医薬品のアイアンウッド・ファーマ＜IRWD＞が大幅高。同社は２６年の通期売上高見通しを発表し、予想を上回った。



スポーツ用品のアンダーアーマー＜UAA＞が上昇。アナリストが改めて、投資判断を「買い」とし、目標株価を８ドルとした。



バイオ医薬品のアーデリックス＜ARDX＞が上昇。２つの医薬品の価格を引き上げたことが好感されている。



マイクロン＜MU＞の上昇が目立った。本日の特段の買い材料はないが、メモリー価格の上昇が同社の業績を今年も支えるとの期待は強いようだ。



ＲＨ＜RH＞ 193.41（+14.26 +7.96%）

ウェイフェア＜W＞ 106.56（+6.15 +6.12%）

バーティブ＜VRT＞ 175.61（+13.60 +8.39%）

セーブル・オフショア＜SOC＞ 11.73（+2.71 +30.04%）

アウトロック＜OTLK＞ 0.66（-0.92 -58.23%）

アイアンウッド＜IRWD＞ 4.27（+0.90 +26.71%）

アンダーアーマー＜UA＞ 5.07（+0.27 +5.63%）

アーデリックス＜ARDX＞ 6.15（+0.32 +5.49%）

マイクロン＜MU＞ 315.42（+30.01 +10.51%）



アップル＜AAPL＞ 271.01（-0.85 -0.31%）

マイクロソフト＜MSFT＞ 472.94（-10.68 -2.21%）

アマゾン＜AMZN＞ 226.50（-4.32 -1.87%）

アルファベットC＜GOOG＞ 315.32（+1.52 +0.48%）

アルファベットA＜GOOGL＞ 315.15（+2.15 +0.69%）

テスラ＜TSLA＞ 438.07（-11.65 -2.59%）

エヌビディア＜NVDA＞ 188.85（+2.35 +1.26%）

メタ＜META＞ 650.41（-9.68 -1.47%）

ＡＭＤ＜AMD＞ 223.47（+9.31 +4.35%）

イーライリリー＜LLY＞ 1080.36（+5.68 +0.53%）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

