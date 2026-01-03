米１０年債利回り上昇 根強いインフレでＦＲＢの早期利下げ期待が後退＝ＮＹ債券概況
米国債利回り（NY時間16:29）（日本時間06:29）
米2年債 3.475（+0.002）
米10年債 4.191（+0.024）
米30年債 4.868（+0.025）
期待インフレ率 2.261（+0.016）
※期待インフレ率は10年債で算出
きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは上昇。序盤は下げて始まったものの、後半に上昇に転じている。労働市場は下振れリスクが高まっているものの、根強いインフレから、ＦＲＢの早期利下げ期待が後退する中、利回りは上昇している。
２－１０年債の利回り格差は+６９（前営業日：+６７）に拡大。
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美
