米１０年債利回り上昇 根強いインフレでＦＲＢの早期利下げ期待が後退＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り上昇 根強いインフレでＦＲＢの早期利下げ期待が後退＝ＮＹ債券概況

米国債利回り（NY時間16:29）（日本時間06:29）

米2年債 3.475（+0.002）

米10年債 4.191（+0.024）

米30年債 4.868（+0.025）

期待インフレ率 2.261（+0.016）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは上昇。序盤は下げて始まったものの、後半に上昇に転じている。労働市場は下振れリスクが高まっているものの、根強いインフレから、ＦＲＢの早期利下げ期待が後退する中、利回りは上昇している。



２－１０年債の利回り格差は+６９（前営業日：+６７）に拡大。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

