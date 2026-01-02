ボンジュール レコード × ザ・ストーン・ローゼズ発売　ジャケット写真デザインのTシャツ全7型

ジュンが運営する「ボンジュール レコード（bonjour records）」が、ロックバンド「ザ・ストーン・ローゼズ（THE STONE ROSES）」とのコラボレーションTシャツを発売する。2026年1月16日からbonjour records DAIKANYAMAとJUNの公式オンラインストアで取り扱う。

ザ・ストーン・ローゼズは、イアン・ブラウン（Ian Brown）と幼馴染のジョン・スクアイア（John quire）が1983年にイギリス・マンチェスターで結成したロックバンド。1980年代後半から1990年代前半にかけて同地で流行した音楽ムーブメント「マッドチェスター」を代表するバンドとして知られる。2枚のスタジオアルバムを発表し1996年に解散するも、2011年に再結成を発表。2012年にヒートンパークで開催したライブでは3日間で22万人を集めるなど、現在も高い人気を集めている。

今回のコラボTシャツは、バンドのジャケット写真をフロントにデザイン。ファーストアルバム「THE STONE ROSES」収録曲の「MADE OF STONE」と「BYE BYE BADMAN」、1989年の12インチシングル「FOOLS GOLD 9.53」、1989年のEP「I WANNA BE ADORED」、シングル「SHE BANGS THE DRUMS」、1991年のシングル「WATERFALL」、サードシングル「ELEPHANT STONE」のアートワークをそれぞれ採用した全7種を揃える。サイズ展開はM〜XL、価格は1万2000円。

