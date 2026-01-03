本日1月3日（土）23:30〜24:25 日本テレビ（関東ローカル）にて「ニッポン人の頭の中〜2026年 みんなの本音SP〜」を放送。放送後からTVerにて無料配信を実施。

2023年から2024年3月まで放送していた、有田哲平（くりぃむしちゅー）と進行・藤井貴彦がレギュラー出演する「ニッポン人の頭の中」がパワーアップし、正月特番としてこのたび復活！

この番組は検索エンジンやSNS、日常にあふれかえる多種多様なデータをもとに、ニッポン人の本当の頭の中を可視化するビッグデータバラエティー。出演者たちは検索データの結果をクイズ形式で予想していき、答えを導き出していく。今回のゲストは津⽥篤宏（ダイアン）、⻑浜広奈 、中丸雄⼀、森泉。

10代から70代まで各年代の女性たちが「最も疲れる」と感じていることや、20代から60代のニッポン人の男性が一番気になっている「女子ウケ」についてなど、ビッグデータから見えるニッポン人の本音が続々と判明。知られざるニッポン人の頭の中をのぞいてみよう！

●恋愛、生活、仕事……世代ごとに違う悩み・共通する悩みが判明！

今回は10代から70代まで、幅広い年齢層の日本人男女が何について気になっているのか・悩んでいるのかを、さまざまなテーマで紹介していく。

例えば、男性の頭の中にあるワード「女子ウケ」についてネット検索のビッグデータを見ていくと、世代ごとに異なるファッショントレンドなどがランクインする中、全世代で1位となった意外なワードが浮かび上がる！男性たちが異性からのイメージでいちばん気にするのはどんなことなのか？

「疲れる」というワードからも意外な事実が判明。「○○ 疲れる」で検索された○○の部分のビッグデータを深掘りしてみると、10代から70代で共通していたのが人付き合いに関する悩み。そんな中、70代の1位では、この世代ならではの意外な事実が明らかに！本当はうれしいけど、いろいろと面倒くさいという70代女性たちの複雑な思いとは？

女性たちがいま最も知りたがっている「選び方」では、全世代の女性が気になっているあるものが判明！さらに「本音」や、別れ話や離婚など重い話になりがちな「切り出し方」、幅広い世代に人気の食べ物「ラーメン」など、いろいろなテーマでニッポン人の知られざる頭の中をのぞき見！

●中丸雄一とダイアン津田が今年もっと売れる方法をビッグデータで分析！

新コーナー「ニッポン人の頭の中で見る！芸能人が今年さらに売れる方法」では、スタジオゲストの中丸とダイアン津田についてのビッグデータを使い、今後さらに売れるために必要なことを分析していく。

さらなる人気獲得のヒントとして、10代から60代の中で、最も2人に興味のある世代を調査。その結果、2人は10代からの関心が最も高いということが判明。

ダイアン津田に興味を持つ10代の検索データを見てみると、「顔の肉を落としたい」というワードが1位に。ここからまさかのダイアン津田のギャグ「ゴイゴイスー」を使ったエクササイズ方法が誕生する！津田が考案した「ゴイゴイスー体操」は、果たして10代の心をつかみ今年大流行となるのか……乞うご期待!?

さらに10代からの関心が高かった中丸は、10代が興味を持つワード「NISA（少額投資非課税制度）」と関連があることが判明。実は投資歴10年だという中丸は、これを機に“投資家タレント”に大変身!?

●番組概要

■出演

有田哲平（くりぃむしちゅー）

進行/藤井貴彦

ゲストパネラー/津田篤宏（ダイアン）⻑浜広奈 中丸雄⼀ 森泉（※50音順）

■チーフプロデューサー 藤森和彦

■プロデューサー 岩崎小夜子

■演出 那須太輔

■制作協力 AX-ON てっぱん

■製作著作 日本テレビ

■公式サイト https://www.ntv.co.jp/mindofjapanese/

■TVer https://tver.jp/series/srl4vn8vox

