第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）は３日、復路が行われる。

芦ノ湖のスタートは午前８時。読売新聞オンラインでは、早稲田大学時代に４年連続区間賞を獲得し、総合優勝も経験した箱根路のレジェンド、武井隆次さん（５４）の解説でレースを詳報する。（デジタル編集部）

前日の往路で前半の劣勢をひっくり返したエース黒田朝日の走りが青山学院大の総合３連覇への視界を良好にした。先手必勝を得意とし、最も警戒していた駒沢大に往路で５分近い差をつけたことは大きなアドバンテージだ。私は大会前は選手層の厚さで随一の駒沢大を優勝候補の筆頭に挙げていたが、往路ではエースの佐藤圭汰、主将の山川拓馬の２枚看板を外した。このまま終わってしまうことはないだろうが、青山学院大がミスなく走れば逆転は難しいだろう。

往路２位の早稲田大は１８秒差のスタートで、６区は昨年の経験者、山粼一吹がいるが、選手層がやや薄く、青山学院大の優位は動かないだろう。４区で１年生の鈴木琉胤が区間記録に肉薄する好タイムで好走したが、鈴木と並ぶ注目ルーキーの佐々木哲は１１月の全日本大学駅伝では走っておらず、出走するかどうか。

同３位の中央大は往路最後の山登りで後れをとったが、従来のスピードという武器に加えて、単独走でもきちんと走れており「駅伝力」も着実に備わっている印象だ。

３日朝は厳しい冷え込みが予想され、山下りでは何が起きるか分からない。６区と、有力選手が当日変更で入りそうな７区をセットで考えればエースの吉居駿恭を往路で使わなかった中央大、出雲駅伝を制して、復路に経験者を置く国学院大にもまだまだチャンスがある。

たけい・りゅうじ １９７１年生まれ。東京・国学院久我山高で高校初の５０００メートル１３分台をマーク。早大時代は箱根駅伝で４年連続区間賞（１区、１区、７区、４区）、うち３度が区間新記録で、同期の花田勝彦、櫛部静二と並び「三羽がらす」と呼ばれた。卒業後はエスビー食品で２００２年びわ湖毎日マラソンを２時間８分３５秒で優勝。０２年アジア大会男子マラソン銅メダル。引退後はエスビー食品のコーチ、監督を歴任。現在は「したまちアスリートクラブ」の監督として小、中学生を中心とした後進ランナーの指導にあたっている。