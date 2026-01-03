第102回箱根駅伝往路

第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）は2日、東京・大手町をスタートし神奈川県の箱根・芦ノ湖までの往路5区間（107.5キロ）が行われた。5時間18分26秒で2位となった早稲田大の鈴木琉胤（1年）は、4区で区間記録まで1秒に迫る1時間0分1秒で区間賞を獲得。スーパールーキーの小学生時代には、今に繋がる習慣があった。

早稲田のスーパールーキーが衝撃の箱根デビューを飾った。

4位から初の箱根路に飛び出した鈴木。先輩の思いの詰まった襷をかけて前を追った。駒大、城西大を抜き、2位で“山の名探偵”こと工藤慎作（3年）にリレー。小田原中継所で片手を掲げてアピールすると、花田勝彦監督からはグッドポーズで称えられた。

コースを把握したのは1週間前。ほぼぶっつけ本番で大舞台に挑み、「応援が自分の力になって、最後まで笑顔で走れた」と爽やかに話した。

中学時代はサッカー部に所属。「自分の選択に責任感を持つ」。陸上部からスカウトを受けたが、陸上の大会に出場しながらも継続した。サッカー部の練習前に3キロのランニングも行い、引退後に出場した全国中学校体育大会の3000メートルで優勝。八千代松陰高（千葉）では、全国高校駅伝に3年連続出場し、3年時にはエース区間の1区で当時の日本人最速記録を樹立した。

ランナーとしての原点は小学生に遡る。毎年開催される、学年別のマラソン大会を6連覇。「1年生で優勝して、負けず嫌いなので来年も勝ちたいと思った」。翌年からは大会1、2か月前から父・保貴さんとランニング。「当時はすごく長く感じていたけど、2、3キロだと思う」と苦笑いするが、最初は敵わなかった自宅前の坂ダッシュも、6年時には余裕で勝てるようになっていた。「走ることの楽しさは、その時から感じていたのかな」と懐かしそうに話す。

小学生の頃から、早稲田大には漠然と憧れがあった。「本当に楽観的だけど『勉強では到底いけそうにないけど、走れば早稲田にいけるんだ』って（笑）」。陸上をする中で、数多く関わった早稲田OBから感じたのは凛とした姿だった。「自分も早稲田で人間性を磨きたいと思った」。臙脂（エンジ）を背負い、初の箱根路を走り切った。

2028年のロサンゼルス五輪は、トラック種目での出場を目指す。頼もしい姿は次世代の憧れになる。



（THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂 / Kaho Yamanobe）