公式Xで公開

第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の往路は2日、東京・大手町〜箱根・芦ノ湖の5区間（107.5キロ）で行われ、青学大が5時間18分8秒の往路新で3連覇を飾った。大会特別協賛のサッポロビールは、毎年恒例の新聞広告を公式Xで紹介。選手が歩んだ軌跡を表現した1枚に、ネット上の駅伝ファンから反響が寄せられた。

涙を誘うデザインだった。

広告にはこれまでの人生を辿るシューズがズラリと並んだ。「履き潰してきたぜんぶが乗ってる。」のキャッチコピーとともに、小さなファーストシューズから現在までの成長を多様なデザインで表現。途中には上履き、ギプスもあった。

公式Xの文面には「今回の広告は、選手がこれまで歩んできた軌跡を表現した内容になっています。この120足のシューズはすべて手描きでとなっています！」とも明かされている。

胸を打つデザインに感動が広がり、駅伝ファンからは「ブーツかと思いきやギプスが1足」「成長の過程になってるんかな」「この広告考えた人すごいなぁ」「よく見たら赤ちゃんの靴から描いてるな」「靴で大体の年齢がわかるし、なんのスポーツかもわかる」「うわ！この広告センス良き」「途中で骨折してるじゃん」「怪我もあったんだ」との反応が寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）