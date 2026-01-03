立ち会い出産当日「夫がいない！」仕事だと偽り、陣痛中の妻を置き去りにした夫。『隠された本音』に驚愕

出産は人生の一大イベント。できれば夫にも子供の誕生を見届けてほしいと考えるのは、自然なことかと思います。今回は筆者の知人A子の話です。立ち合い出産を希望していたA子でしたが、出産当日に夫が不審な行動を取り始めます。その後、判明した驚愕の事実とは！？

楽しみなのは私だけ？

妊娠後、出産をとても楽しみしていた私。初めての出産で気分が高揚し、もうすぐ我が子に会えるというワクワクが止まりませんでした。

しかし、夫は出産予定日が近づくにつれて、なぜかよそよそしい態度を取ってくるように。私が赤ちゃんの話をしても、「そうだねー」と適当に流す夫に違和感を感じましたが、特に追及することはしませんでした。今思えば、この時にしっかりと夫の不安に向き合っておけばよかったのかもしれません。

妻を置いて仕事に向かった夫

出産当日、陣痛が始まったので、夫の運転で私は産院に向かいました。

産院についてホッとしたのも束の間、夫は「突然外せない仕事が入った。どうしても会社に行かなきゃいけない」と急に言い出したのです。私は「えっ！？」と聞き返しましたが、夫はそんな私を置いて走って出て行ってしまいました。

本来は私の希望で立ち合い出産をする予定でした。しかし、結局夫は戻ってこなかったので、私は一人で出産することに。助産師さんたちが支えてくれたものの、とても心細かったです。