昭和天皇とその后、香淳皇后に関する重要な史料や公式記録が続々発刊、公開されている。戦後に初代宮内庁長官となった田島道治が天皇とのやりとりを記録した『昭和天皇拝謁記』全7巻（岩波書店、2021〜23年）、戦中期の侍従長、百武三郎が記した『百武三郎日記』全3巻（同、2025年、2巻まで刊行）、そして皇后の日々の活動を編年体で記録した「香淳皇后実録」（宮内庁ホームページに公開中）などだ。

昭和天皇と香淳皇后の間には2人の親王と5人の内親王が生まれ、うち1人の内親王を除く6人が育ったが、彼らの多くは皇室の習慣にしたがって別居する期間が長かったうえ、戦時中には日光や塩原などに疎開したため、一家団欒の機会はごく限られていた。さらに敗戦後には母の皇太后節子（貞明皇后）や弟の高松宮、三笠宮らが退位論を唱えた。

高松宮や三笠宮を難じる昭和天皇のお言葉

『昭和天皇拝謁記』には高松宮や三笠宮を難じる天皇の言葉が記されている。1951年12月17日の発言はこうだ。

「〔高松さんは〕直接私に退位を仰つた。そして毎日の事ではないから御病身でも秩父さんが摂政にならればいゝといはれた。之はほんとの私の邪推だか（ママ）実際はどうだか分らぬが、其時口では秩父さんといつてたが腹では自分と思つてゐたのではないかしら」

天皇が退位して未成年の皇太子明仁（現上皇）が即位すると摂政を置く必要があるが、高松宮には摂政になりたい野心があると非難しているのだ。

三笠宮に対する非難もまた激しく、53年6月24日にはこう述べている。

「三笠さんも御料理の話で中々いろいろのものを御食べになつてるやうで、牛の頭の料理はおいしいとか何とかいつてられたが、私は三笠さんは矛盾も甚しいと思ふのだがネー。いろいろ進歩的の意見を平素いはれるが、あゝいふ贅沢な料理のお話もなさる。それにお口が比較的軽いから、（中略）ゆうべの様な御馳走の話を外でされやせぬか」

天皇は言行不一致で口の軽い三笠宮のために皇室の質素なイメージが崩れてしまうのを心配していたのだ。

三人の弟たちのなかで秩父宮だけが退位論を唱えていないと天皇は思っていた。しかし51年12月17日、田島から「一昨年や昨年始め頃はそうでない宮様の御意思の様（退位説）な印象を受けて居ります」と言われ、天皇は「おかはりになつたか……」と衝撃を受けている。二・二六事件に際して青森県の弘前から秩父宮が上京してきたときの悪夢がよみがえったのかもしれない。

「大宮様」と呼ばれた皇太后節子との確執は大正末期から続いていた。それをうかがわせる記述が『百武三郎日記』にある。37年3月6日、侍医頭の佐藤恒丸から聞いた話が記されている。

「大宮様には至極御健康に入らせられ申分なし。唯他の三宮様は至つて御親しきも、御上との御間十分ならず。或時佐藤は何時も寛大に居らせらるゝ御上の御景色全く平常と御変りあり且つ御叱責を蒙りたることあり。其時は直前に大宮様御参入ありし時なり」

天皇と皇太后が会うと激しい口論になり、皇太后が去ってからもしばらく天皇の感情がおさまらなかった。そんな二人の関係が伝わってくる。

二人の確執を解く鍵

皇太后が51年5月17日に急逝した翌月、皇后時代に当たる26（大正15）年10月に記した遺書が見つかった。『昭和天皇拝謁記』には、その内容をめぐって天皇と田島が話し合う場面がある。

「秩父宮や澄宮〔三笠宮崇仁親王〕は（まだ三笠さんの御名のない頃故）何か由緒ある家宝となるやうなものを上げたいといふ風に書いてあるが、これは軽くその通りにとつていいか、或はそれを重くとつてしなければならぬのかをよく考へて研究して貰ひたい」

有栖川家の祭祀を継承し、同家の家宝を持つ高松宮に匹敵する家宝を、秩父宮と澄宮（三笠宮）にも持たせたい。「軽くその通りに」遺書の文面を見ればそう読める。しかし天皇はそれだけで満足しなかった。「重くとつてしなければならぬ」、つまり「由緒ある家宝」の意味を重く受け取らなければならない可能性があると言っているわけだ。

ここに二人の確執を解く鍵があるように見える。重く受け取るとすれば、三種の神器以外にあり得ない。皇太后は皇位の象徴である神器を、昭和天皇に渡したくないと考えていたのではないか。天皇自身が常々そう思っていたからこそ、わざわざ話を広げているのだ。

昭和天皇は最愛の妻にも自らの決断を…

身内への非難の言葉に満ちた『昭和天皇拝謁記』のなかで、例外と言えるのが妻の香淳皇后だ。戦時中でも皇后とはずっと一緒に暮らしていた。しかし「香淳皇后実録」の公開により、敗戦に際して二人の間に意思の疎通がとれていなかったことが明らかとなった。45年8月14日条から引こう。

「昨十三日より御用御多端の天皇をお気遣いになり、内廷庁舎等と御文庫との度重なる御往返に際し、お見送り又はお出迎えになる。夜、翌十五日に御参内予定の皇太后へ御贈進になる菓子をお作りになり、最初に作られた物を天皇にお贈りになる」

同日の天皇が「聖断」を下してポツダム宣言の受諾を連合国に通告し、深夜に宮内省内廷庁舎で玉音放送を収録することを、皇后が知っていたようには見えない。戦争継続を前提として軽井沢に疎開する予定の皇太后が翌15日に暇乞いのため参内するのに合わせ、14日夜に菓子を作ったという記述が、それを示している。天皇はどういう気持ちで皇后から菓子を受け取ったのだろうか。

天皇は最愛の妻にも自らの決断をギリギリまで伝えなかった。「香淳皇后実録」8月15日条には、皇后が午前11時55分にラジオのスイッチを入れ、正午からの玉音放送を「静かに」聴いたとある。

