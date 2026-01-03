冬の休暇には、暖かい家でじっくり映画を観たい。たまにはクラシックな名画で、輝くようなスターの魅力に浸ってみたい。そんなときに手元に置きたい芝山幹郎著『スターは楽し 映画で会いたい80人』（電子書籍）から、 伝説の喜劇役者フランキー堺の項を公開。 （全4回の3回目／4回目を読む）

【画像】フランキー堺の出演DVDベスト3を見る



©文藝春秋

◆◆◆

出てきただけで腹の皮がよじれる

『社長漫遊記』（一九六三）のウィリー田中。『社長外遊記』（一九六三）のジョージ・沖津。『社長千一夜』（一九六七）のペケロ・ドス・荒木（両者は名前に中黒が入る。奇妙だが放置しておく）。

一番笑ったのはどの人物だろうか。三人とも、フランキー堺が演じた日系三世の役だ。ウィリーはアメリカの塗料メーカーの極東支社長秘書だ。ジョージはハワイで雑貨屋を経営している。ペケロはブラジルで成功したコーヒー王の孫で、熊本に観光ホテルを建てたいらしい。

どれも怪しい。いかがわしい。だが、それ以上におかしい。出てきただけで腹の皮がよじれる。ガキのころから好きだったが、いま見直してもやはり笑い転げる。針の振り切れ方が飛び抜けている。

たとえばジョージの登場の仕方。旧知の森繁久彌が社長を務める丸急百貨店を訪れた彼は、「ハロー……ぼく沖津とおっしゃいましての……昨日ホノルルからいらっしゃいました」と名乗りをあげる。これだけでも吹き出してしまうが、ジョージには酒乱の気がある。接待を受けて奇声を発し、しゃっくりを連発し、座敷で大暴れするだけではない。二軒目のクラブではボンゴやコンガやドラムスを見事な腕前で叩きまくる。これはもう、本職がドラマーなのだから当たり前だろう。加えて、受けにまわるのが、森繁や三木のり平や加東大介といった名人ばかりだ。おかしくならないわけがない。ナンセンス爆弾は随所で炸裂する。

慶応大時代に芸能活動を開始

フランキー堺は一九二九年、鹿児島に生まれた。小学校から東京に転居し、麻布中学では小沢昭一や加藤武の同級だった。黄金の顔ぶれではないか。

芸能活動をはじめたのは慶応の大学生時代だ。シックス・レモンズのドラマーとして進駐軍のキャンプをまわり、五四年にはシティ・スリッカーズを結成する。

私がフランキーのファンになったのは、五〇年代の末、テレビで『わが輩ははなばな氏』を見るようになってからだ。妻の花子さんや息子の俊哉君など、実の家族とそろって芝居をするのが、なんだかくすぐったそうだったのを覚えている。あのシリアスなテレビ版『私は貝になりたい』を見たのも、ほぼ同じころだ。

が、『牛乳屋フランキー』（一九五六）、『幕末太陽傳』、『フランキーの宇宙人』（ともに一九五七）といった初期の傑作映画は、あとになって見ている。封切で見たのは『モスラ』（一九六一）からか。

『幕末太陽傳』の躍動感はピカイチ

後年、衝撃を受けたのは、やはり『幕末太陽傳』だった。初めて見たとき、私はすでに二十歳を超えていた。遅れた、と思ったが、もっと驚いたのは、主役のフランキーが撮影時、二十代だったことだ。彼の演じる佐平次は、機略と才覚で世間を渡っていく口八丁手八丁のトラブルシューターだ。移動の際、佐平次は歩かない。つねに小走りで、羽織をさっと身にまとい、階段を素早く上り下りする。表情は、柔らかいのに俊敏で不敵。

この映画は、川島雄三監督のトップスピードとフランキー堺のトップスピードがぴたりと噛み合った幸福な例として記憶されるのではないか。『愛のお荷物』（一九五五）、『貸間あり』（一九五九）、『女は二度生まれる』（一九六一）など、ふたりの協働は数多いが、『幕末太陽傳』の躍動感は、なんといってもピカイチだ。最初と最後を除いて、まったくセットを出ない映画なのに、これほどダイナミックな印象を与えるのは、フランキーをはじめとする役者たちが片時も休まず動きつづけた成果というべきだろう。

それにしても、と私は思う。日本映画が卓抜な喜劇人を輩出していた時代とはいえ、フランキーはずば抜けてモダンで、ドライで、スピーディだった。ミュージシャン特有の反射神経のよさといえばそれまでかもしれないが、眼も耳も鋭い彼は、ナンセンスの楽しさを知り抜いていた。「♪ちめたくなったわらしを見とぅけて」と全身で歌うウィリー田中の姿を思い出すと、いまでもおかしくてたまらなくなる。

【フランキー堺出演DVD ベスト3】



幕末太陽傳（1957）

監督＝川島雄三。共演＝南田洋子、左幸子、石原裕次郎

明治維新直前の東海道品川宿。遊んだ金を踏み倒した佐平次（フランキー堺）は、相模屋という女郎宿に居残り、トラブルシューターとして大活躍する。なんとも人を食った話だが、才覚ひとつで生き延びていく佐平次は口八丁手八丁でもめごとをつぎつぎと片づけていく。羽織をさっと身にまとい、廊下や階段を軽やかに駆け抜けていくその姿は、一陣の風を思わせる。



社長漫遊記（1963）

監督＝杉江敏男。共演＝森繁久彌、三木のり平、小林桂樹

社長シリーズ第二十二作。マンネリだ、低俗だ、とくさされつつも、社長シリーズは延々とつづいた。あれだけ芸達者がそろったのだから当然ともいえる。漫遊記では太陽ペイントという会社の森繁社長がアメリカかぶれになり、アメリカの塗料メーカーの極東支社長付き秘書のフランキー堺に振りまわされる。フランキーのめちゃくちゃな日本語はすさまじい破壊力だ。



社長外遊記（1963）

監督＝松林宗恵。共演＝森繁久彌、三木のり平、小林桂樹

社長シリーズ第二十三作。今度は日本とハワイを股に掛けたナンセンス爆弾。フランキーの演じるジョージ・沖津はハワイで雑貨屋を経営している。丸急百貨店の森繁社長を訪れた彼は、「ハロー、ぼく、沖津とおっしゃいましての」と自己紹介した瞬間から場面をさらう。接待を受けて酒乱を露呈するシーンも圧倒的だった。暴れっぷりも凄いが、リズム感が抜群なのだ。

『スターは楽し 映画で会いたい80人』（電子書籍）

イーストウッドから森繁、マリリン・モンローまで、古今東西の映画スター80人の知られざるエピソードやプロフィールが楽しめる一冊。

https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784166612383

〈「癇癪玉と愛嬌」イーストウッドやディカプリオに大きな影響を与えたジェームズ・キャグニー（1899〜1986）ってどんな人？【お正月に観たい伝説の映画スター】〉へ続く

（芝山 幹郎／文春新書）