〈強力なナンセンス爆弾 フランキー堺（1929〜1996）ってどんな人？【お正月に観たい伝説の映画スター】〉から続く

冬の休暇には、暖かい家でじっくり映画を観たい。たまにはクラシックな名画で、輝くようなスターの魅力に浸ってみたい。そんなときに手元に置きたい芝山幹郎著『スターは楽し 映画で会いたい80人』（電子書籍）から、「ギャング映画の代名詞」ジェームズ・キャグニーの項を公開。 （全4回の4回目／最初から読む）

【画像】ジェームズ・キャグニーの出演DVDベスト3を見る



『彼奴は顔役だ！』Photo12 via AFP

◆◆◆

長い人気を誇ったキャグニー

ある時期、ジェームズ・キャグニーはレストランで食事をするたび、他の席の客から半截のグレープフルーツを贈られていた。理由はいうまでもない。キャグニーが『民衆の敵』（一九三一）の一場面で、口やかましい愛人（メイ・クラーク）の顔にグレープフルーツを押しつけたからだ。クラークと離婚寸前だった実生活上の夫は、このシーンだけを劇場で繰り返し見て、溜飲を下げていたらしい。

ジョン・トラヴォルタは、五歳から『ヤンキー・ドゥードゥル・ダンディ』（一九四二）の熱狂的なファンだった。キャグニーが「ソング＆ダンス・マン」の本領を存分に発揮したこの映画に、トラヴォルタは夢中になった。再上映されるたびに映画館へ通い、歌や踊りをすっかり覚え込んでしまった。後年、彼は八十歳のキャグニーに会う機会を得た。ふたりは心を通い合わせ、キャグニーが八十六歳で他界するまで親密な交流を続ける。

冒頭に紹介したのは一九三〇年代の逸話だ。つぎに紹介したのは八〇年代の逸話だ。キャグニーの人気は長かった。長期にわたって敬意を払われつづけた。「映画史上最悪」とまで呼ばれた悪役でスターになりながら、キャグニーに対する世間の好意は一貫して揺るがなかった。不思議だ、とつぶやきたくなりそうだが、彼には魅力があった。癇癪玉のような動きや、スタッカートを思わせる喋りはもちろんユニークとしても、激情の陰にはなんともいえぬ愛嬌が潜んでいた。世間は、そこを見逃さなかったのだろう。

一度見たら忘れられない存在感

ジェームズ・キャグニーは一八九九年七月、ニューヨークのロワー・イーストサイドに生まれた。父はアイルランド人で、母はアイルランドとノルウェーの混血。口が達者で喧嘩っ早い印象が強いのは人種のせいだけではないだろうが、彼はスペンサー・トレイシーやパット・オブライエンといった同じルーツの俳優たちと仲がよかった。彼らのつながりは「アイリッシュ・マフィア」と揶揄されるほど強固なものだった。

先ほども触れたが、キャグニーを輝かせたのは、なんといっても『民衆の敵』をおいてない。彼が演じたのは、禁酒法に乗じて暗黒街でのし上がっていくトム・パワーズというギャングだ。

その存在感は、一度見たら忘れられない。グレープフルーツの場面はもちろん衝撃的だが、裏切りかけた身内を容赦なく始末する場面や、ボスを蹴り殺した馬に本気で腹を立て、ものもいわずに撃ち殺す場面などは、思わず息を呑む。

だが、さらに強烈なのは、敵対する組織との銃撃戦で自身も被弾し、額からおびただしい血を流しながら、「俺もヤワだな」とつぶやく場面だし、さらにさらに印象的なのは、ミイラのように包帯でぐるぐる巻きにされ、扉の向こうから家の内部に倒れ込んでくるシーンだろう。

ここは凄い。小柄で強気で無鉄砲だった「歩く癇癪玉」のトムが、両腕を身体に貼り付けた状態で、眼だけを剥いたまま、棒のように倒れ込んでくるのだ。一九三〇年代、こんなラストを用意できた映画はほかになかったのではないか。

イーストウッド、ディカプリオにも大きな影響

この一作で、キャグニーはワーナー・ブラザーズを代表するスターとなり、ギャング映画の代名詞になった。エドワード・G・ロビンソン、ジョージ・ラフト、ハンフリー・ボガートといった俳優たちが凄みや男伊達を競うなか、身長一六九センチのキャグニーは、抜群の瞬発力で時代のイコンとなったのだ。

いや、それだけではない。注意して見ればわかることだが、キャグニーは現代の俳優にずいぶん大きな影響を与えている。ジャック・ニコルソンがにやりと笑うとき、クリント・イーストウッドが声を低めるとき、レオナルド・ディカプリオが突っ張ってみせるとき、私は彼らの背後にキャグニーの濃い影を認める。そういえば彼は、『ミスタア・ロバーツ』（一九五五）で共演したジャック・レモンにこんなことをいっている。

「芝居なんて難しくないよ。台詞を覚え、自分の足で立ち、相手の眼を見つめて話しかけるだけさ。ただし、本気でね」

【ジェームズ・キャグニー出演DVD ベスト3】



民衆の敵（1931）

監督＝ウィリアム・ウェルマン。共演＝ジーン・ハーロウ、エディ・ウッズ、メイ・クラーク。

舞台は禁酒法時代のシカゴ。冷酷な性格で町のチンピラからギャングのボスに成り上がった男の栄光と没落が描かれる。キャグニーはこの映画でビッグネームになった。クラークの顔にグレープフルーツを押しつける有名な場面も迫力だが、もっと凄い場面が終盤に用意されている。発想の突飛さに驚かされるが、そのアイディアを体現したキャグニーの役者根性が強烈だ。



彼奴は顔役だ！（1939）

監督＝ラオール・ウォルシュ。共演＝ハンフリー・ボ

ガート、ジェフリー・リン、グラディス・ジョージ。

第一次世界大戦に応召した兵士三人が、復員後の社会で数奇な運命にあやつられる。キャグニーはタクシーの運転手として働いていたが、ふとしたきっかけで禁酒法に乗じて暗黒街で成り上がる。だが、つぎに襲ってきたのは大恐慌の荒波だった。キャグニーのきびきびとした演技が、ウォルシュのタイトな演出とよく合っている。この時代のボギーはもちろん悪役。



ヤンキー・ドゥードゥル・ダンディ（1942）

監督＝マイケル・カーティス。共演＝ウォルター・ヒューストン、ジョーン・レスリー、アイリーン・マニング。

ブロードウェイの大プロデューサー（作曲家と役者も兼ねていた）だったジョージ・M・コーハンが生涯を回顧する映画。ソング・アンド・ダンス・マンを自認していたキャグニーにはうってつけの役柄。実際は歌手としてもダンサーとしてもそれほどのレベルではなかったといわれるが、持ち前の演技力はやはり抜群。アカカデミー主演男優賞を獲得したのも納得がいく。

『スターは楽し 映画で会いたい80人』（電子書籍）

イーストウッドから森繁、マリリン・モンローまで、古今東西の映画スター80人の知られざるエピソードやプロフィールが楽しめる一冊。

https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784166612383

（芝山 幹郎／文春新書）