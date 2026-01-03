〈高知空港そばの田園地帯に突然現れる“ナゾのコンクリ構造物”…歴史を振り返ってわかった、その“意外な正体”とは〉から続く

異形のトンネル、信じられないほど狭い道、常軌を逸した急カーブ……。

【画像】「ここは通れぬ道と本能が察する」…29kmに渡る自動車交通不能区間、“日本一の酷道”を写真で一気に見る

日本各地には、思わず目を疑うような“仰天道路”が点在している。そんな中から、見た目のインパクトや走行のスリルが桁違いな「選りすぐりの道」を集めたのが、『日本の仰天道路』（実業之日本社）だ。

ここでは、その中から特にインパクトのある道を抜粋して紹介する。舞台は群馬県みなかみ町国道291号の「日本一の『酷道』を閉ざす最強の壁」。実際に足を運び、現地を取材することで見えてきた、その驚くべき姿とは――。

◆◆◆

圧倒的岸壁

国道291号のうち、群馬県みなかみ町から新潟県南魚沼市へ至る上越国境・清水峠は、日本の国道で最長の、29kmに渡る自動車交通不能区間であり、実態は登山道および廃道（国内有数の踏破難度を誇る）だ。



国道291号の群馬県側末端、一の倉沢。圧倒的にそそり立つ岩壁に、ここは通れぬと本能が察する

東京と新潟を最短で結ぶ重要な地点にあたるが、10kmクラスの超長大トンネルで初めて車道（上越線＆関越自動車道）たり得た超難関なのである。

交通の近代化を急いだ明治政府が、ここに史上初の国直轄道路事業として1885年（明治18年）に開通させた「清水国道」は、凶悪な地勢と気候に翻弄されて、わずか数年で廃道化。今なお車道の復旧なきまま客人通さぬ国道となった。

清水峠は、規模からして、歴史からして、日本一有名な「酷道」だが、その群馬県側の自動車が入る末端の「行き止まり感」は言語を絶する。路上に見慣れた全面通行止の柵がある。

その背景は、「魔の山」「死の山」「墓標の山」の異名を持つ「世界の山で最も多い遭難死者数」のギネス記録を持つ谷川岳、一の倉沢の圧倒的岩壁だ。ここは通れぬ道と本能が察する。

〈《壮大で無謀な道路計画》540億円を投じて79kmを建設、それでも着工20年で計画は破綻…取り残された「未成道」の規模がすごすぎた〉へ続く

（平沼 義之／Webオリジナル（外部転載））