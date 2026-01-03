「山瀬残留」で阿部巨人の正捕手争いはどうなる　「岸田主将」誕生も5人による激烈バトルは必至

巨人・山瀬慎之助は1軍での出場機会を増やせるか(C)産経新聞社

たった1つのポジションをめぐり、5人の男たちが虎視眈々と、レギュラーの座を狙っています。

阿部巨人の正捕手争いが激しさを増しています。2025年シーズンは、ソフトバンクからFAで甲斐拓也が加入。WBC日本代表でも扇の要を担った名捕手が入団したことで、「今季のスタメンマスクは甲斐」と誰もが確信する中、予想を超える事態となりました。

それは岸田行倫のブレイク。甲斐の68試合を超える、87試合に出場し、投手に寄り添う好リードで奮闘しました。打撃面でも打率.293、8本塁打、39打点と活躍し、クリーンアップを担うこともあるなど、攻守に存在感を見せる1年になったのです。

一方、「打てる捕手」としてWBC日本代表経験もある大城卓三は打率.187、3本塁打、10打点と振るわず。根強い人気を誇る小林誠司も14試合の出場にとどまるなど、岸田の躍進が目立つシーズンになりました。

岸田は今オフ、主将に就任。チーム思いの人間性には定評があり、阿部監督からリーダーに任命されたことからも、2026年シーズンの正捕手に一番近い存在と言えるでしょう。

そして、オフシーズンの大きな話題となったのは山瀬慎之助による、出場機会を求めて他球団でのプレーを模索したい旨の発言でした。

プロ野球関係者は言います。

「山瀬は2025年、イースタン・リーグで100試合に出場し、打率.302をマークしましたが、1軍では1試合の出場のみでした。“渋滞”するチームの捕手事情を踏まえ、チャンスがあるなら他球団で勝負したいと思うのも、無理はありません。現役ドラフトや、日本ハム・松本剛のFA移籍に伴う人的補償での流出も予想されましたが、ふたを開けてみれば来季も巨人でプレーすることになりました」