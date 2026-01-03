USJ、北村匠海の「1日限定」CM放送・メッセージ発表 「くだらないルールや常識は、ここでは気にしなくていい。」
俳優・北村匠海が出演するユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）のCM「宣言変」特別版が、きょう3日に1日限定で放送される。
【写真】驚いた表情で空を見上げる北村匠海ら
USJは、今年3月31日に開業25周年を迎える。想像を超えた“知らないジブン”に出会う“Discover You”と、パークの25年の歩みを振り返り、エンターテイメントの力を再発見する“Discover USJ”という2つの意味を込めて、“Discover U!!!（ディスカバー・ユー）”のテーマを掲げ、パーク中を祭りのように盛り上げる“特別な一年”を届ける。
1月3日限定で放送されるのは、開業25周年のテーマ“Discover U!!!”のスペシャルCM「宣言篇」の特別版（60秒）。通常版（30秒）は4日から、またゲストとパークがともに歩んできた25年の思い出を振り返る「25年分の『最高の一日』篇」が5日から放送。
「宣言篇」では、北村演じるオフィスワーカー、講義を受ける大学生、ビルの管理を行う作業員、家事をするお母さんなど、誰もが送るありふれた日常のシーンから始まる。そこへ突然、「まもなくメインゲートがオープンします！」と、オープンアナウンスがパークから街中に響き渡る。
続いて「くだらないルールや常識は、ここでは気にしなくていい。」「思いっきり笑い、心から叫ぶ。あなた自身も“知らないジブン”との出会いがゲートの向こうで待っています！」と、25周年のテーマ“Discover U!!!”を宣言するメッセージが続く。
その力強いアナウンスをきっかけに、なにげない日常生活を送っていた人々は、心に眠っている“なにか”が一気に解き放たれたように、体の内側からコンフェティ(紙吹雪)が弾け出し、まさに“知らないジブン”に突き動かされるまま、25周年を迎えるパークへ一斉に駆け出す。
「25年分の『最高の一日』篇」は、北村の柔らかな声とともに、ゲストとパークがともに歩んできた25年の思い出をふりかえる。まるでアルバムを一枚一枚めくるように、パークの風景とゲストが過ごした思い出の写真が映し出され、初めてアトラクションに挑んだ日の笑顔や、大切な人と過ごした特別な時間など、ゲストがその瞬間に感じた、興奮や驚き、感動がつまった“最高の一日”が25年分重ねられる。
■北村匠海 メッセージ
25周年という記念すべきCMに出演させていただき、いままでとは違う空気感のなか、撮影をしました。胸からなにかがはじけて、まさに“知らないジブンが騒ぎ出す”、心が踊りだすようなワクワクするCMです。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、世界中のカルチャーや映画を実際に体験でき、皆と一緒に楽しめる、笑いあえる、すごくポジティブでアクティブなエネルギーがたくさん詰まっているパークです。25周年を迎えるユニバーサル・スタジオ・ジャパンで、ぜひ、“知らないジブンが騒ぎ出す”心躍る時間をお過ごしください。
TM and（C）2025 Sesame Workshop
（C）2025 Peanuts Worldwide LLC
（C）2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ5120206
（C）Walter Lantz Productions LLC
JAWS TM &（C）2025 Universal Studios
WATERWORLD TM &（C）2025 Universal Studios
SING TM &（C）2025 Universal Studios
TM &（C）Universal Studios and U-Drive Joint Venture.
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
CG:（R）&（C）Universal Studios and/or HarperCollins LLC. All rights reserved.
Universal elements and all related indicia TM &（C）2025 Universal Studios. All rights reserved.
【写真】驚いた表情で空を見上げる北村匠海ら
USJは、今年3月31日に開業25周年を迎える。想像を超えた“知らないジブン”に出会う“Discover You”と、パークの25年の歩みを振り返り、エンターテイメントの力を再発見する“Discover USJ”という2つの意味を込めて、“Discover U!!!（ディスカバー・ユー）”のテーマを掲げ、パーク中を祭りのように盛り上げる“特別な一年”を届ける。
「宣言篇」では、北村演じるオフィスワーカー、講義を受ける大学生、ビルの管理を行う作業員、家事をするお母さんなど、誰もが送るありふれた日常のシーンから始まる。そこへ突然、「まもなくメインゲートがオープンします！」と、オープンアナウンスがパークから街中に響き渡る。
続いて「くだらないルールや常識は、ここでは気にしなくていい。」「思いっきり笑い、心から叫ぶ。あなた自身も“知らないジブン”との出会いがゲートの向こうで待っています！」と、25周年のテーマ“Discover U!!!”を宣言するメッセージが続く。
その力強いアナウンスをきっかけに、なにげない日常生活を送っていた人々は、心に眠っている“なにか”が一気に解き放たれたように、体の内側からコンフェティ(紙吹雪)が弾け出し、まさに“知らないジブン”に突き動かされるまま、25周年を迎えるパークへ一斉に駆け出す。
「25年分の『最高の一日』篇」は、北村の柔らかな声とともに、ゲストとパークがともに歩んできた25年の思い出をふりかえる。まるでアルバムを一枚一枚めくるように、パークの風景とゲストが過ごした思い出の写真が映し出され、初めてアトラクションに挑んだ日の笑顔や、大切な人と過ごした特別な時間など、ゲストがその瞬間に感じた、興奮や驚き、感動がつまった“最高の一日”が25年分重ねられる。
■北村匠海 メッセージ
25周年という記念すべきCMに出演させていただき、いままでとは違う空気感のなか、撮影をしました。胸からなにかがはじけて、まさに“知らないジブンが騒ぎ出す”、心が踊りだすようなワクワクするCMです。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、世界中のカルチャーや映画を実際に体験でき、皆と一緒に楽しめる、笑いあえる、すごくポジティブでアクティブなエネルギーがたくさん詰まっているパークです。25周年を迎えるユニバーサル・スタジオ・ジャパンで、ぜひ、“知らないジブンが騒ぎ出す”心躍る時間をお過ごしください。
TM and（C）2025 Sesame Workshop
（C）2025 Peanuts Worldwide LLC
（C）2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ5120206
（C）Walter Lantz Productions LLC
JAWS TM &（C）2025 Universal Studios
WATERWORLD TM &（C）2025 Universal Studios
SING TM &（C）2025 Universal Studios
TM &（C）Universal Studios and U-Drive Joint Venture.
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
CG:（R）&（C）Universal Studios and/or HarperCollins LLC. All rights reserved.
Universal elements and all related indicia TM &（C）2025 Universal Studios. All rights reserved.