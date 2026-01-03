切り返しはどう動くのが正解？「ナイスショットはほぼ切り返しで決まる」
近ごろはプロ仕様モデルでも、一般アマチュアが使いこなせるドライバーが増えた。寛容性が上がりやさしくなったことを活かしつつ「プロのような直進性の高い強弾道で飛ばしたい！」と思ったはずが、うまくいかないゴルファーはこのレッスンが必読！
クラブ性能を引き出すスイングのポイントを、道具の正しい使い方から上達させるレッスンに定評がある田渕信行コーチが指南する。
切り返しでの"円"の動きをおろそかにしない！
「プロアスリート仕様のドライバーにやさしさが増した」。これは今年のトレンドだと思います。構えやすい美顔で直進性が高く、ロースピンの球が打てるモデルに、ミスヒットに強い寛容性が上がったとなれば、とても魅力的なドライバーですよね。
ただし、あくまでもアスリートテイストな性能は損なわれていないので、一般アマチュアからは「いいときと悪いときの差が大きい」という声も。悪いときの代表例は、弾道が低い、大きく曲がるというよりは右へのブッシュや左へのプルが多いと聞きます。
その原因は気持ち的なことでは「やさしくなったとはいえセミアスリートモデルだから一生懸命振らないといけない」でしょう。この気持ちは、ミスショットが続くほど出てしまう傾向があります。そして、このエラーは動き的には”切り返し"に強く出がち。私は「ナイスショットはほぼ切り返しで決まる」と提唱していますが、ややオーバー（ハード）スペックのクラブでも、切り返しを正せばクラブがもつ長所や性能をフルに発揮して打つことができます。
正しい切り返しとは「クラブを円運動で動かす」になりますが、その効果がどのくらいあるのかを比較検証してみました。その結果に驚いた人や悪い切り返し方で同じようなミスが出る人は“円運動”の切り返しをマスターすると、セミアスリートモデルのドライバーを完璧に打ちこなせるようになりますよ。
“円”に沿って切り返す（〇）
流れるようにスムーズに動く。円を描くのは手元だけでなく、じつはさまざまな円運動が行なわれていて、田渕が調整しようとしてもヘッドスピードが自然と上がってしまう効果もあった
切り返しは“円”が〇 “線”がX！
「スイングは円弧を描く」というのは承知のうえだが、ポジションによってはクラブや体が“円運動”していない人がいる。とくに切り返しでは「直線的に動く」ことがあり、これが弾道や球質に大きな悪影響を与えるのが、弾道計測機でのデータであきらかになった！
"ボール”に向かって切り返す（×）
ボールに向かって直線的に切り返すと、ヘッドを振り戻して追いつかせようとする余分な動きが入る。ヘッドが大きく返りすぎたり、右足体重にもなりがち
“目標方向”に向けて切り返す
体ごと手元を目標方向に引っ張る切り返し。グリップを強く握ってしまいがちで、振り遅れてフェースが開き、飛ばないヒール下でヒットしやすい
レッスン・試打解説=田渕信行
●たぶち・のぶゆき/1982年生まれ。地元大阪でレッスン活動を開始し、2018年に上京。森守洋プロコーチのもとでゴルフの原理原則を学び、今年6月に浅草ゴルフスタジオ（東京都墨田区）をオープン。ヘッドコーチを務める。
写真=竹田誉之、田中宏幸
協力=浅草ゴルフスタジオ