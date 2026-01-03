長崎市松山町の平和祈念像前で1日、核兵器廃絶と平和な世界の実現を求める「正月座り込み」が行われた。25年目の今年は被爆者や高校生平和大使ら約70人が参加。高市早苗政権が非核三原則の見直しを示唆するなど核を取り巻く現状を懸念しつつも、平和への思いを新たにした。

県平和活動センター被爆者連絡協議会（被爆連）の川副忠子議長（81）は官邸幹部による「核保有」発言に触れ「世界には核を脅しに使う国もあり、被爆80年は核廃絶と逆を向く人がたくさんいることが明らかになった」と回顧。非戦には平和憲法の堅持が重要として「日本と世界の平和を守るために、力の続く限り、若い世代と活動していく」と語った。

第27代高校生平和大使の長崎東高3年、津田凛さん（17）は被爆80年だった昨年に比べ、核廃絶への世間の関心が薄まる可能性に言及。「81年目に再び原爆が投下されれば意味がない。私たちの活動を次の世代へつなげていく」と決意を語った。昨年11月に被爆連議長を退任した被爆者の川野浩一さん（85）もマイクを握り「被爆地、長崎から原爆許すまじの声を訴え続けよう」と呼びかけた。

参加者たちは原爆がさく裂した午前11時2分に黙とうをささげた。（一ノ宮史成）