¡¡º´²ì¸©´ð»³Ä®Î©¿Þ½ñ´Û¤Î2023Ç¯ÅÙ¤Î¸Ä¿ÍÂß½Ðºý¿ô¤¬27Ëü5533ºý¤È¤Ê¤ê¡¢¿Í¸ý1Ëü5Àé¿Í°Ê¾å2Ëü¿ÍÌ¤Ëþ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ë¤¢¤ë81¤Î¿Þ½ñ´Û¤ÇÁ´¹ñ1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¿Þ½ñ´Û¶¨²ñ¤Î½¸·×¤Ë´ð¤Å¤¡¢Ä®¤¬È¯É½¤·¤¿¡£ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï16Ç¯ÅÙ¤Î³«´Û°ÊÍè8Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡¢¾ëËÜÄ¾»Ò´ÛÄ¹¤Ï¡ÖÍøÍÑ¼Ô¤¬¡¢¿Þ½ñ´Û¤ò¼«Ê¬¤ÎËÜÃª¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¤Î¿Þ½ñ´Û¤Ï°ÜÅ¾·ú¤ÆÂØ¤¨¤ò·Ð¤¿3ÂåÌÜ¤Ç¡¢´ð»³¾®¤½¤Ð¤ÎÃæ±û¸ø±àÆâ¤Ë16Ç¯4·î¤Ë³«´Û¤·¤¿¡£Â¢½ñ¤ÏÌó13Ëü5Àéºý¤¢¤ê¡¢ÍøÍÑÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤ÏÌó1Ëü5800¿Í¡£Ä»À´»Ô¡¢¤ß¤ä¤Ä®¡¢¾åÊöÄ®¡¢Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô¡¢Æ±¸©¾®·´»Ô¤ÈÏ¢·È¤·¡¢°èÆâ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Î¿Þ½ñ´Û¤Ç¤âËÜ¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿Þ½ñ¤Î¹°èÍøÍÑÀ©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä®¤Ï·úÀßÁ°¤«¤éÄ®Ì±¤È°Õ¸«¸ò´¹¤·¡¢ÍýÁÛ¤Î¿Þ½ñ´Û¤òÄÉµá¡£³«´Û»þ´Ö¤ò1»þ´Ö±äÄ¹¤·¡¢ÌµÎÁWi¡ÝFi¤òÀßÃÖ¤·¤¿¡£¿Þ½ñ´Û¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤¬Â¿¤¯´Ø¤ï¤ê¡¢Ä®¤Î¸òÎ®µòÅÀ¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡4·î¤Ë¤Ï³«´Û10¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¾ëËÜ´ÛÄ¹¤Ï¡ÖÃÎ¤ÎµòÅÀ¡¢¾ðÊó¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ¼Ò²ñÅª¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊÑ²½¤·Â³¤±¡¢É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¿Þ½ñ´Û¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ
¡¡º£Ç¯¤Ï4Æü¸á¸å1»þ¤«¤é³«´Û¤¹¤ë¡£¿¦°÷¤¬Áª¤ó¤ÀËÜ¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¤ªÇ¯¶ÌÊ¡ÂÞ¡×¤ä±¿»î¤·¤Î¡Ö¿Þ½ñ´Û¤ª¤ß¤¯¤¸¡×¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÁ°ÅÄ³¨¡Ë
