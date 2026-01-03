¡Î·§ËÜ¸©¡ÏÈ¬ÂåÌ¯¸«º×½é¤Î¸µÆüµ§´ê¡¡µµ¼Ø¤È»â»Ò¤¬±éÉñÈäÏª¡¡¥æ¥Í¥¹¥³Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»º10Ç¯
¡¡¡ÖÈ¬ÂåÌ¯¸«º×¡×¤Î¿À¹¬¹ÔÎó¤Ê¤É¡Ö»³¡¦ËÈ¡Ê¤Û¤³¡Ë¡¦²°Âæ¹Ô»ö¡×¤¬¹ñÏ¢¶µ°é²Ê³ØÊ¸²½µ¡´Ø¡Ê¥æ¥Í¥¹¥³¡Ë¤ÎÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æº£Ç¯¤Ç10Ç¯¤È¤Ê¤ë¤Î¤òµÇ°¤·¡¢º×¤ê¤Î³ÆÊôÇ¼ÃÄÂÎ¤ÎÂåÉ½¤éÌó20¿Í¤¬1Æü¡¢·§ËÜ¸©È¬Âå»Ô¤ÎÈ¬Âå¿À¼Ò¡ÊÌ¯¸«µÜ¡Ë¤Çº×Îé¹Ô»ö¤Î°ÂÁ´¤òµ§´ê¤·¤¿¡£
¡¡Ìó390Ç¯¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤ëÈ¬ÂåÌ¯¸«º×¤ÏÈ¬Âå¿À¼Ò¤Î½©¤ÎÂçº×¡£¾®ÎÓÍºÉ§µÜ»Ê¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë±þ¤¸¡¢º£²ó½é¤á¤Æ¸µÆü¤Î»²ÇÒ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£µ§´êº×¤Î¸å¡¢µµ¤È¼Ø¤¬¹çÂÎ¤·¤¿¿Íµ¤¼Ô¤Î¿À½Ã¡Öµµ¼Ø¡Ê¤¤À¡Ë¡×¡ÊÄÌ¾Î¥¬¥á¡Ë¤È»â»Ò¤¬¶Æâ¤Ç±éÉñ¤ò¸«¤»¡¢½é·ØµÒ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡²áÁÂ¤ä¿Í¸ý¸º¾¯¤Ç¡¢ÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤ÎÃæ¿´ÅªÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¿¿À¼Ò¤ÏÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£²¿É´Ç¯¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤¿º×¤ê¤â¡¢Ã´¤¤¼êÉÔÂ¤Ç¼¡¡¹¤È¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¬ÂåÌ¯¸«º×ÊÝÂ¸¿¶¶½²ñ¤ÎµÜºê¹ÀÆó²ñÄ¹¡Ê72¡Ë¤Ï¡ÖÀèÇÚ¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÀÎò»Ë¤ÈÅÁÅý¤Ë¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀáÌÜ¤Îº£Ç¯¡¢º×¤ê¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ÆÈ¬Âå¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¸µµ¤¤Èå«¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³¹¤¬È¯Å¸¤¹¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡Ê¸ÅÀî¹ä¸÷¡Ë