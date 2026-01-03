¡Îº´²ì¸©¡Ïà¸á¡Ê¤¦¤Þ¡Ëá¤¯¤¤¤¯Ç¯¤Ë¡¡¿·Ç¯¤ÎÀÀ¤¤¿·¤¿¡¡½é·Ø¡¢½éÇä¤ê¡Ä³ÆÃÏ¤Ë¤®¤ï¤¦
¡¡2026Ç¯¤¬Ëë¤ò³«¤±¤¿¡£º´²ì¸©Æâ¤Ç¤Ï1¡Á2Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÇ¯²ì¾õÇÛÃ£¤Î½ÐÈ¯¼°¤äÉ´²ßÅ¹¤Î½éÇä¤ê¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¿À¼Ò¤Ï1Ç¯¤Î¹¬¤»¤ò´ê¤¦¿Í¤¿¤Á¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡º´²ì»Ô¾¾¸¶¤Îº´²ìÃæ±ûÍ¹ÊØ¶É¤Ç¤Ï1Æü¡¢Ç¯²ì¾õÇÛÃ£¤Î½ÐÈ¯¼°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¿·Ç¼¸¸ç¶ÉÄ¹¤¬¡ÖÇ¯²ì¾õ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¿·½Õ¤Î¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¡¢ÃúÇ«¤Ë¡¢Àµ³Î¤Ë¡¢¿×Â®¤ËÆÏ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£»ÔÆâ¤òµòÅÀ¤Ë¾®³Ø¡Á¹â¹»¤Þ¤Ç¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡ÖÂçÏÂÂÀ¸ÝÊÝÂ¸²ñ¡×¤Ë¤è¤ëÏÂÂÀ¸Ý¤Î²»¤¬¶Á¤¯Ãæ¡¢Ìó40¿Í¤ÎÇÛÃ£°÷¤é¤Î¥Ð¥¤¥¯¤¬¼¡¡¹¤Ë½ÐÈ¯¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÍ¹ÊØ¶å½£»Ù¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆü¸©Á´ÂÎ¤Ç¤ÏÌó240ËüÄÌ¤òÇÛÃ£¤·¡¢ºòÇ¯¤è¤êÌó26¡ó¸º¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¶á¤¯¤Îº´²Å¿À¼Ò¤ÏÆ±Æü¡¢ÂçÀª¤Î²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ê¤É¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¡¢¤½¤í¤Ã¤Æ¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ë»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£Í§¿Í¤È2¿Í¤Ç»²ÇÒ¤·¤¿»ÔÆâ¤Î²ñ¼Ò°÷ÅÄÃæ¿¿·ë¤µ¤ó¡Ê29¡Ë¤Ï¡Öº£Ç¯¤Î´³»Ù¡Ê¤¨¤È¡Ë¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢²¿»ö¤â¡È¸á¡Ê¤¦¤Þ¡Ë¡É¤¯¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤ªµ§¤ê¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£Æ±¿À¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»°¤¬Æü¤Ë¤ÏºÇÂç35Ëü¿Í¤Î»²ÇÒ¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡2Æü¤Ë¤Ï¸©ÆâÍ£°ì¤ÎÉ´²ßÅ¹¡Öº´²ì¶Ì²°¡×¡ÊÆ±»Ô¡Ë¤Ç½éÇä¤ê¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¤ªÇã¤¤ÆÀ¤ÊÊ¡ÂÞ¤òµá¤á¤Æ³«Å¹Á°¤«¤éÌó500¿Í¤¬Îó¤òºî¤Ã¤¿¡£¿©ÉÊ¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»3ÂÞ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦»ÔÆâ¤ÎÃËÀ¡Ê78¡Ë¤Ï¡ÖÊª²Á¹â¤ÎÃæ¡¢°Â¤¯¿©ÉÊ¤ò»ÅÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¸Â¤ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡ÊºÍÌÚ´õ¡Ë