私たちの社会には「国民的議論が必要」といわれる課題がたくさんある。

代表的なのは憲法改正の是非だろう。防衛力強化の範囲、少子化に歯止めをかける対策、選択的夫婦別姓を導入するかどうか、あるいは死刑制度の存廃もそうだ。

高市早苗首相は昨年の所信表明演説で「社会保障制度の給付と負担の在り方」を挙げた。

どれを取っても意見をまとめるのは難しい。国会でも賛成と反対が厳しく対立し、なかなか結論にたどり着かない。

「国民的議論が必要」は、こうした状況を政治家が説明するときや、メディアが報じるときの決まり文句になっている。

国民の代表が集まる国会で決める前に、できるだけ多くの国民の意見や知恵を積み上げる過程は確かに大切だ。

では、議論のげたを預けられた私たちが自由に意見を出し合える場は身近にあるだろうか。

ないなら、つくろう。

■反対意見に耳傾ける

昨年暮れ、北九州市の繁華街で小さな試みがあった。対話のきっかけをつくるカードを使って、国民的議論を体験するワークショップだ。有志が企画した。

議論のテーマはその場でカードを引いて決める。この日は原発の再稼働について、数人ずつの推進派と慎重派になり切り、主張と理由を出し合った。

双方に「二酸化炭素（CO2）を出さない」「事故の危険がある」といった論拠や参考データを書いたカードを配るので、原発に詳しくなくても話に加われる。

相手を論破する討論ではない。反対の意見に耳を傾け、知らないことに気付き、論点を見つける。

グループ分けは無作為なので、普段の考えとは逆の主張をする人もいる。険しい顔はない。ゲーム感覚で楽しんでいる様子だった。

呼びかけ人の菅太助さんは「すぐに答えが出なくてもいいから、国民的課題を自分ごとに近づけたい」と考えて企画した。手作りのカードは試作段階で、将来は教育現場での活用を思い描く。

国民的課題の行く先は私たちが主体的に決めるものだ。政治家任せにできない。「この指止まれ」と立ち上がった有志を起点に小さな議論の輪を広げたい。

誤った情報や対立をあおる言説が飛び交う今日だ。誰もが気軽に参加し、安心して発言できる空間をつくり、テーマに関する正確な情報が共有できれば、きっと前向きな議論ができる。

■住民自治を強くする

視点を地方の政治、行政に移してみよう。地域課題を住民が話し合える機会は自治体によってまちまちだ。

例えば多額の公費を投じて施設を造る際、計画を決めた後にパブリックコメントを募るだけで、住民の声を聞いたように取り繕っている自治体がないだろうか。

平成の大合併の頃、住民が時間をかけて話し合い、進路を選択した自治体は決して多くない。

逆に役所の中だけで考えるよりも、住民同士で議論してもらう方がより良い政策ができると考える自治体もある。

住民基本台帳から無作為に選ばれた老若男女が熟議を重ね、合意した政策を首長に提案する取り組みもその一つだ。「小さな市民の縮図」を意味するミニパブリクスと呼ばれる。

オンラインで行政への意見や政策提案のやりとりができる仕組みもある。まちづくりに若い世代が参加する回路になる。

自治体政策に対する住民の自発的な行動は、国政よりも多様で活発だ。住民自治の発揮である。

地域で気になることを身近な人と話し合ってみてほしい。学校の統廃合、ごみの不法投棄、独居者の介護、思い浮かぶことはいくつも挙がりそうだ。

話すテーマが広がるうちに国政の課題も自分ごとに近づく。防衛力の強化は九州に密接であり、社会保障制度は全ての人の生活に関わる。地方の暮らしの現場から国民的議論を確かなものにしたい。