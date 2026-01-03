ストラテジストは、英債務管理庁（ＤＭＯ）は短期借り入れへの移行に伴い、短期国債の供給を増やす可能性があると述べている。ＤＭＯは昨年１１月に短期国債市場の拡大について英国債市場参加者との協議を開始する計画を発表した。



ストラテジストはこれにより、資金調達の必要額のうち短期国債で賄う割合が増加する道が開かれると予想している。短期国債は満期が１年以内の政府債務証券。２５年会計年度における短期国債の発行予定総額は１１０億ポンドとなっている。



ポンドドルは１．３４ドル台半ば、ポンド円は２１１円台前半での推移。



GBP/USD 1.3456 GBP/JPY 211.11 EUR/GBP 0.8711



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

