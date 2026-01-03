【経済指標】

【米国】

PMI（購買担当者景気指数・確報値）（12月）23:45

結果 51.8

予想 51.8 前回 51.8



【発言・ニュース】

＊日米首脳が電話会談

高市首相は２日夜、トランプ大統領と電話会談し、春の訪米でトランプ大統領と合意したと伝わった。



＊サウジとＵＡＥの緊張激化

サウジ主導の連合軍がイエメンで、ＵＡＥの支援を受ける対立勢力に対して空爆を実施した。隣国イエメンの紛争を巡り、ペルシャ湾岸の２大国の対立が深まっている。



＊ゼレンスキー大統領

ゼレンスキー大統領は、軍情報機関トップのブダノフ氏に大統領府長官への就任を要請した。汚職捜査を受けて５週間前に辞任したイェルマーク氏の後任となる。

