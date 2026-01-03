新年恒例の「２６年馬トク報知３歳馬番付」を公開。ＰＯＧ担当の美浦・坂本達洋、栗東・ヤマタケ（山本武志）の両記者がクラシックを見据え、牡馬編と牝馬編でそれぞれの注目馬を指名した。

ヤマタケ（以下「ヤ」）「今年は悩ましいなぁ。牡馬も牝馬も例年にない混戦ムード」

坂本（以下「坂」）「牡馬は昨年、クロワデュノールが頭一つ抜けてましたけどねぇ」

ヤ「一応、朝日杯ＦＳ組が上位かな」

坂「確かに。上位人気５頭が掲示板を占めてましたからね。カヴァレリッツォは母系の血統を見ても、距離延長に対応可能だと思います」

ヤ「ただ、ダービーっていうイメージまではなぁ。俺には忘れられない馬がいるんだよ」

坂「あ〜、ホープフルＳを回避した…」

ヤ「そう、ラヴェニュー。ホープフルＳの展望動画でも話したけど、友道厩舎での評価が本当に高い。デビュー戦も新馬にしては流れたラップを自ら動き、後続を突き放す圧巻Ｖだった」

坂「ただ、その馬こそロードカナロア産駒で距離大丈夫ですか？」

ヤ「ダービーがベストかは置いといて、友道師は『距離はもちそう』とのジャッジ。何度か言ってるけど、友道厩舎の牡馬を狙うなら偶数年なの。何でかは知らんけど（笑）。１６年マカヒキ、１８年ワグネリアン、２２年ドウデュースとダービー馬３頭に、２４年はジャスティンミラノが皐月賞馬。とにかく走る」

坂「僕はチャリングクロス。クロワデュノールの全弟という血統が注目されてきましたが、成長力はかなりです。奥村武調教師から昨年末に『半年後に一番良くなっていれば』と聞きましたし、目指すは兄弟ダービー制覇！ まずは今週のレース（５日、中山７Ｒ３歳１勝クラス・芝２０００メートル）を突破してほしいですね」

ヤ「ＰＯＧで前年に活躍した厩舎をもう一度とか、活躍した馬のすぐ下って、連チャンあるかいなと思う方で…」

坂「ひねくれてますねぇ。皐月賞はリアライズシリウス。共同通信杯（２月１５日、東京）での始動から好戦を期待しています」

ヤ「その馬は左回り専門じゃないの？」

坂「朝日杯ＦＳの敗因は久々です！ 今度こそ本当の姿を見せます。ヤマタケさんは春２冠予想ですか…」

ヤ「手抜きじゃないからな、念のため。それだけ能力が突き抜けているということ」

坂「最初は混戦と言っていたのに」