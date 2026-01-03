昨年10月、石破内閣の総辞職に伴い、こども政策担当相を退任した三原じゅん子氏。総辞職直前の記者会見の場で、具体的な報告や発言がないままわずか28秒で会見を終了させたことで炎上したことも記憶に新しい三原氏だが、「週刊新潮」は昨年、三原氏が国会を抜け出して「美容整形クリニック」に行く様子をキャッチしていた。国民から批判を招いたこの問題について、改めて振り返る。

（以下、「週刊新潮」2025年7月3日号をもとに加筆・再構成しました。年齢・肩書は当時のまま）

＊＊＊

【証拠写真】国会を抜け出し「美容整形クリニック」を訪れた三原大臣

「禁足」を指示

第217通常国会は、さる6月22日に閉会。が、その前日には、野党が提出したガソリン税の暫定税率廃止法案を巡って、なおも質疑が続けられていた。

三原じゅん子氏

「暫定税率は現在、ガソリン1リットルあたり25.1円が上乗せされています。法案は、これを7月1日から廃止するというもので、立憲民主や国民民主など野党7党が11日に共同で提出していました。衆議院では20日の本会議で法案が可決され、続いて参議院でも審議入り。21日の財政金融委員会（財金委）で質疑が行われたのです」（全国紙デスク）

衆院とは打って変わって与党が過半数を占める参院では、仮に本会議の採決に至っても法案成立の見込みはない。それでも、

「不測の事態に備え、自民党はこの日、所属の参院議員に『禁足』を指示していました」（同）

禁足とは「一定の場所から外へ出るのを禁じる」との意味だが、国会用語では審議や採決などに備え、各党が所属議員に対し、国会の周辺で待機させる措置を指すものである。

「おおむね本会議場まで30分以内に戻れる範囲にいることが求められます。通常は国会内をはじめ、議員会館の事務所などで待機することになる。21日の場合、全ての参院議員を間違いなく本会議に出席させるため、自民はこうした通知を出したのです」（同）

美容外科に向かう三原氏をキャッチ

会期末の土曜日に似つかわしくない緊張感が漂っていた同日、本誌（「週刊新潮」）は国会周辺で三原大臣の姿をキャッチした。2010年7月の参院選で初当選し、現在3期目。昨年10月に発足した石破政権で初入閣したご本人は、内閣府特命担当大臣としてこども政策や少子化対策、若者活用などを担う。併せて女性活躍や共生社会の分野も任命され、11月に成立した第2次石破内閣でも留任して現在に至っている。

異例の審議が続く中、閣僚はいかなる動きを見せるのか。本誌がその行方を追うと、当日の昼下がり、三原大臣が向かった先は、永田町から直線距離で5キロほど離れた高層ビルの立ち並ぶ西新宿であった。

とはいえ、都議選の投開票を翌日に控えた都庁を視察したわけでは決してない。目的地は、その近くにある複合施設に入居している美容外科であった――。

3時間を院内で過ごすと……

美容外科業界の最大手「SBCメディカルグループ」が運営する「湘南美容クリニック」に三原大臣が到着したのは13時少し前。スタッフの出迎えを受け、そのまま院内へ。こちらで3時間余りを過ごした後、事務所の関係者らしき男性が運転する横浜ナンバーのワンボックスカーで立ち去っていった。その頃、肝心の国会はといえば、

「参院財金委に先立って開かれた理事会では、委員会での質疑後にすみやかな採決を求める野党に対し、丁寧な審議が必要だとする与党は応じず、協議はまとまりませんでした」

とは、先のデスク。

「午前中から始まった委員会はいったん休憩に入り、13時過ぎから再開されましたが、採決について与野党の合意が得られなかったため、自民の三宅伸吾財金委員長が散会を宣言しました。これに反発した立憲民主ら4党は委員長の解任決議案を提出し、本会議での採決を求めたものの、与党が多数を占める議院運営委員会はこれを否決。散会が決まり、法案は会期末で廃案となりました」（同）

かように激しい攻防が繰り広げられていたというのに、三原大臣は「禁足」などどこ吹く風、一人プライベートタイムを満喫していたのである。

政治ジャーナリストの青山和弘氏が言う。

「禁足が出されたからといって“国会周辺から全く離れてはいけない”というわけではありません。ただし外出するにしても、すぐ戻れるようにしておくのが原則です。例えば、連絡が取りづらくなる映画館やプールなどに行くことは認められません」

施術中、どうやって30分以内に国会へ戻れるのか

前出のデスクによればこの日、自民党の禁足は「16時ごろに解かれた」とのこと。一方、あらかじめ議事堂の玄関で登院表示盤のボタンを押していた三原大臣は、議員バッジを着けたまま、右手にはスマートフォンを握ってクリニックに現れている。それはまるで、

〈国会を抜け出してはきたが、いつでも連絡はつく態勢にある〉

とでも言いたげなたたずまいであった。が、映画館やプールと同じく、美容クリニックでの施術中に電話一本で30分以内に永田町へ舞い戻れるはずがない。先の青山氏も、こう指摘するのだ。

「結果的には本会議での採決は流れましたが、野党との交渉次第ではその可能性も当然あった。だからこそ禁足がかかったのでしょう」

大臣の身でありながら無断外出を“うまくやった”などとほくそ笑んでいるのならば、まったくの了見違い。加えて、大臣自身がそもそも参院財金委の委員でもあるのだから、何をか言わんやである。

浅からぬ縁

党の取り決めに背いてまで優先したかった美容施術。実はその「湘南美容クリニック」と大臣は、浅からぬ縁がある。

「現在、親会社のSBCメディカルグループホールディングスのCEOを務める相川佳之氏（55）は、2000年に神奈川県藤沢市で最初のクリニックを立ち上げました。三原大臣とは、女優時代からかれこれ20年ほどの交流があると聞いています」

とは、SBCグループのさる関係者である。

実際に08年2月には、相川氏のブログ（当時）に登場し、

〈先日、三原じゅん子さんが当院で

・目尻のボツリヌストキシン注射

・ギャラクシーレーザーによる若返り

・口周りのヒアルロン酸（パーレーン）

を治療されました〉

との記述と共に、施術中の様子が公開され、ご丁寧に「術前術後」の比較写真まで添えられていたのだった。さらに、

「この時の施術の模様は『独占・あの女優がカメラの前で整形手術を』と題し、夕刻の民放のニュース番組でも取り上げられていました」（同）

数カ月おきに来院

その“公開プチ整形”の施術料は当時、トータルでおよそ12万円だったという。また、

「現在は削除されていますが、三原大臣が初当選した後も、相川氏と『働く女性のアンチエイジング』について対談する模様などが、クリニックのホームページに掲載されていたのです」（前出のSBCグループ関係者）

つまり大臣は“広告塔”となってきたわけである。

「以降も大臣は、大体数カ月おきに新宿や渋谷のクリニックに来院しています。かつてテレビで紹介した施術のほか、コラーゲン注入、そして当院の看板ともいえる『サーマクール』や『ウルトラリフトプラスHIFU（ハイフ）』などの施術も受けてきました」（同）

どんな施術を受けている？

同クリニックのホームページなどによれば、「サーマクール」とは肌のたるみやしわを高周波（ラジオ波）で改善する治療だといい、また「ウルトラリフト」は、超音波の熱エネルギーを皮膚深層に照射することでリフトアップ効果が得られるという。

美容家の立花ゆうり氏によれば、

「これらの施術は、どれもメスを用いない“軽めの整形”ともいえます。いずれも自然に肌の張りが出たり、たるみが引き締まったりする効果が期待できます」

とのことで、

「ボトックスやコラーゲンは皮膚に吸収され、またレーザーや高周波も時間とともに効果が薄れてしまいます。そのため、ほとんどが数カ月に1回の定期的ケアとして施されるのが一般的です。サーマクールは、脱毛器のような機械を肌に当てて照射するイメージ。真皮層や脂肪層に高周波の熱エネルギーでアプローチして肌のコラーゲンを増やし、ハリや弾力をアップさせて引き締めます。こちらが1回での効き目が大きいのに対し、同じくたるみ治療のHIFUは比較的安価な傾向があり、定期的に続けるイメージです。いずれもダウンタイム（施術部位の回復期間）がほとんどなく、手軽に受けられるのが特徴です」

湘南美容での料金は、サーマクールを顔に当てる施術はおよそ15万〜25万円ほど。HIFUは2万円台から。目の周りの細かいしわに効果があるという「ベビーコラーゲン」注入は、1本10万円ほどである。

「三原さんが出席できなかったら処分の対象になったはず」

範を垂れるべき閣僚としての自覚に欠けるのはもちろん、国権の最高機関たる国会を軽視しているとの謗りも免れまい。政治アナリストの伊藤惇夫氏が言う。

「自民からすれば物理的、時間的に“採決には至らないだろう”との見通しがあったのでしょう。それでも禁足となれば従うのが当然。今回、もし採決となって三原さんが出席できなかったら処分の対象になったはずです。選挙には非常に強いのですが、タイプとしては元ヤンキー。彼女には、そんな印象しかありません」

＊＊＊

こども政策担当相を退任した三原じゅん子氏は昨年10月23日、こども家庭庁の職員を前に退任あいさつを行い、「ワーク・ライフ・バランス（WLB）はとても大切なこと」と強調。いくらワーク・ライフ・バランスを重視する三原氏とはいえ、国会中の美容クリニック訪問は控えてほしいものだ。

デイリー新潮編集部