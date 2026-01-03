©ABCテレビ

ABCテレビの浦川泰幸アナウンサーと、ナジャ・グランディーバが“世の中の流行”“人気商品”“注目スポット”など話題のモノを「ウラ側から失礼しま～す」と覗き見する番組「浦川＆ナジャのウラのウラまで失礼します！」が1月3日（土）に放送される。

昨年に引き続き年始特番となる今回は、オシャレな街・西宮と、タイガース優勝の熱気が残る甲子園周辺をブラブラ歩きながら、話題のスポットを“ウラ側”からのぞき見。

1. 西宮神社で「福男選び」のコースを予習！

えびす神社の総本社・西宮神社にて初詣 。毎年100万人が訪れる「十日えびす」の目玉、「開門神事福男選び」の舞台裏を巡る。「審判の木」と呼ばれるクスノキや、最後の難所「魔物の角」など、福男たちの熾烈なコースを予習！2026年の抱負を絵馬にしたため、さらなる福を願う！

©ABCテレビ

2. 日本有数の酒どころ・西宮の伝統と革新

1982年開館の「酒ミュージアム(白鹿記念酒造博物館) 酒蔵館」を訪問。西宮がなぜ酒どころとなったのか、宮水や山田錦など「4つの理由」を学ぶ。ショップでは縁起物の「鏡開き」を行い、一番人気の「西宮郷 大吟醸」や搾りたて原酒を堪能！

3. 紅茶とパンケーキの聖地「ムレスナティーハウス総本店」

紅茶専門店で、代表のデイヴィッド・カワムラ氏のこだわりを体感。厚さ30mmの銅板で焼き上げる『究極のホットケーキ』と、香り高いロイヤルミルクティーに二人は大興奮！

©ABCテレビ

4. 甲子園歴史館でまさかの人物!?＆ 驚きのウグイス嬢体験

タイガース優勝の喜びを分かち合うべく「甲子園歴史館」へ。案内役として登場したのは、まさかのアルバイト中の芸人・代走みつくに氏。さらに、マンションの一室にある「ウグイス嬢養成学校」に潜入。ナジャが「ドラァグクイーン選抜メンバー」のスタメンを独特の節回しで発表！

©ABCテレビ©ABCテレビ

5. 老舗洋食店「土筆苑」のテレビ初公開・裏メニュー

旅の締めくくりは、西宮北口で愛される本格派洋食店「土筆苑」へ。名物の上タンシチューに加え、テレビ初公開となる1週間前予約必須の裏メニュー「野菜釜」が登場。素材の味を引き出した逸品に舌鼓を打つ。

©ABCテレビ

【浦川泰幸アナウンサー、ナジャ・グランディーバ コメント】

浦川：今回は甲子園球場、西宮周辺をブラ歩きいたしました！ ナジャさん、今回のロケはいかがでしたか？

ナジャ：浦川さん、お酒を飲みすぎて目がトロンとしてますよ(笑)

浦川：おいしいお酒をいただきまして、夜までたっぷりロケをしましたので…。もう今日どこに行ったのか記憶がおぼろげですが…(笑)まずは西宮神社初詣に行きましたね！ そして甲子園ではピッチャーやバッターからウグイス嬢までいろいろ体験をさせていただきました！

ナジャ：甲子園歴史館では阪神タイガースの歴史を学びましたね！ 今回、私はピッチャー体験をさせていただいたんですが、実際にやってみてあれほど疲れるものかと(笑)。

浦川：同感です(笑)。私はバッターを体験しましたが、あそこでどっと疲れました…(笑)。普段から運動することって大事ですね(笑)。そして、今回のロケを通して、西宮、甲子園エリアが日々進化していることを実感いたしました。

ナジャ：ウラナジャお正月SP、楽しい内容になっておりますので、ぜひご覧ください！

©ABCテレビ

「浦川＆ナジャのウラのウラまで失礼します！お正月SP～西宮・甲子園編～」

2026年1月3日（土）午後4時～5時30分

出演：

浦川泰幸（ABCテレビアナウンサー）、ナジャ・グランディーバ

公式HP：https://www.asahi.co.jp/ura_nadja/