【きょうの天気】関東は天気回復も路面凍結に注意 北陸は雷伴う強い雪 太平洋側は午後にかけ晴れ
日本海側は雪が続き、北陸は雷を伴って強く降るところもあるでしょう。西日本や東日本の太平洋側の雪は昼頃までで、午後は次第に晴れてきそうです。きのう夜、雪が降った関東の天気は回復しますが、まだ雪が残っているところもあるため、朝は路面状況の変化に注意が必要です。
【予想最高気温】
西日本や北陸できのうより高くなりますが、それでも福岡や大阪は8℃までしか上がらず、厳しい寒さが続くでしょう。一方、関東や北日本はこの時期らしい気温となり、東京は10℃の予想です。
＜きょうの各地の予想最高気温＞
札幌 ：１℃ 釧路：０℃
青森 ：１℃ 盛岡：２℃
仙台 ：７℃ 新潟：５℃
長野 ：３℃ 金沢：６℃
名古屋：７℃ 東京：１０℃
大阪 ：８℃ 岡山：９℃
広島 ：８℃ 松江：７℃
高知 ：１１℃ 福岡：８℃
鹿児島：１１℃ 那覇：１６℃
【週間予報】
太平洋側はこの先も晴れて、空気が乾燥するでしょう。一方、日本海側は雪や雨が降りやすく、あすの北海道はまとまった雪になるかもしれません。那覇も曇りや雨の日が多く、すっきりしないでしょう。日曜日以降、気温は平年並みに戻り、仕事始めの来週はこの時期らしい気温になりそうです。