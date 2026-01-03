TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

日本海側は雪が続き、北陸は雷を伴って強く降るところもあるでしょう。西日本や東日本の太平洋側の雪は昼頃までで、午後は次第に晴れてきそうです。きのう夜、雪が降った関東の天気は回復しますが、まだ雪が残っているところもあるため、朝は路面状況の変化に注意が必要です。

【予想最高気温】
西日本や北陸できのうより高くなりますが、それでも福岡や大阪は8℃までしか上がらず、厳しい寒さが続くでしょう。一方、関東や北日本はこの時期らしい気温となり、東京は10℃の予想です。

＜きょうの各地の予想最高気温＞
札幌　：１℃　　釧路：０℃
青森　：１℃　　盛岡：２℃
仙台　：７℃　　新潟：５℃
長野　：３℃　　金沢：６℃
名古屋：７℃　　東京：１０℃
大阪　：８℃　　岡山：９℃
広島　：８℃　　松江：７℃
高知　：１１℃　福岡：８℃
鹿児島：１１℃　那覇：１６℃

【週間予報】
太平洋側はこの先も晴れて、空気が乾燥するでしょう。一方、日本海側は雪や雨が降りやすく、あすの北海道はまとまった雪になるかもしれません。那覇も曇りや雨の日が多く、すっきりしないでしょう。日曜日以降、気温は平年並みに戻り、仕事始めの来週はこの時期らしい気温になりそうです。