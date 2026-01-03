日本海側は雪が続き、北陸は雷を伴って強く降るところもあるでしょう。西日本や東日本の太平洋側の雪は昼頃までで、午後は次第に晴れてきそうです。きのう夜、雪が降った関東の天気は回復しますが、まだ雪が残っているところもあるため、朝は路面状況の変化に注意が必要です。

【予想最高気温】

西日本や北陸できのうより高くなりますが、それでも福岡や大阪は8℃までしか上がらず、厳しい寒さが続くでしょう。一方、関東や北日本はこの時期らしい気温となり、東京は10℃の予想です。

＜きょうの各地の予想最高気温＞

札幌 ：１℃ 釧路：０℃

青森 ：１℃ 盛岡：２℃

仙台 ：７℃ 新潟：５℃

長野 ：３℃ 金沢：６℃

名古屋：７℃ 東京：１０℃

大阪 ：８℃ 岡山：９℃

広島 ：８℃ 松江：７℃

高知 ：１１℃ 福岡：８℃

鹿児島：１１℃ 那覇：１６℃

【週間予報】

太平洋側はこの先も晴れて、空気が乾燥するでしょう。一方、日本海側は雪や雨が降りやすく、あすの北海道はまとまった雪になるかもしれません。那覇も曇りや雨の日が多く、すっきりしないでしょう。日曜日以降、気温は平年並みに戻り、仕事始めの来週はこの時期らしい気温になりそうです。