JR東日本は2026年1月9日(金)から3月8日(日)まで、「JR東日本 レジェンドトレインスタンプラリー −記憶に残る“名車”たち−」を開催。普通列車から特急、新幹線まで、昭和・平成・令和の各時代を彩った「レジェンド」級の車両たちがスタンプになって登場します。

「はくつる」「はやぶさ」「カシオペア」…まずは10駅達成を目指そう

今回のラリーは「1st STAGE」と「2nd STAGE」の2部構成になっています。

まず参加者が目指すのは、首都圏エリアを中心とした30駅の中から異なる10駅のスタンプを集めること。達成後、NewDaysなどの指定店舗で700円以上のお買い物をすると、次の特典がもらえます（数量限定）。

レジェンドトレインアクリルスタンド（全3種）

※583系「はくつる」、E5系「はやぶさ」、E26系「カシオペア」のいずれか。種類は選べません。本スタンプラリー限定の賞品となっており、数量限定です。

コンプリートスタンプ帳

「コンプリートスタンプ帳」を手に入れることで、さらに難易度の高い「2nd STAGE」への挑戦権が得られます。

猛者求む！「30駅コンプリート」で豪華賞品抽選

「コンプリートスタンプ帳」を入手した後は、プレイスタイルに合わせて3つのコースに挑戦できます。

(1)30駅周遊コース（首都圏エリア制覇）

全30駅のスタンプを集めた方には、懐かしい”常備券”風デザインの「30駅コンプリート証」をプレゼント。さらに、コンプリート証に同封された「抽選賞品応募用シリアルナンバーカード」に記載の専用サイトから応募すると、抽選で合計600名の方に豪華賞品が当たります。

A賞：583系レプリカミニヘッドマーク（東京・大宮総合車両センター謹製、重さ3〜4kgの本格派）

B賞：車両変遷の軌跡をたどる！歴代山手線所属表記プレート

C賞：ED75形オリエントサルーン色Nゲージ

D賞：ホテルメトロポリタン丸の内 トレインビューツイン宿泊券

E賞：鉄道博物館ナイトミュージアム ペアご招待券

(2)ミニ周遊コース（プチ旅行）

「熱海・伊東」や「高崎・横川」など指定された5つのゾーン（各2駅）で各ゾーン2駅のスタンプを集め、指定のNewDaysで700円以上のお買い物をすると、当時の時刻表や交通新聞の切り抜きを掲載した「復刻時刻表風オリジナルノート」がもらえます（全5種、数量限定）。

(3)ワイドコース（新幹線で遠出）

青森・仙台・秋田・山形・新潟・長野のいずれか1駅のスタンプを集め、押印した駅の指定のNewDaysで700円以上のお買い物をされた方に、人気イラストレーター・バーニア600氏描き下ろしの「鉄道風景イラストプレート」をプレゼント（数量限定）。

マニアックすぎる「連動企画」も

本イベントでは、スタンプラリー本編以外にも“濃い”企画が用意されています。

幻の気動車特急「秋田リレー号」がスタンプで登場？

ウォーターズ竹芝（アトレ竹芝）には、約1年間しか運行されなかったキハ110系特急「秋田リレー号」の特別スタンプが設置されます。JR東日本グループの社員が撮影した秘蔵写真を展示する写真展も開催される予定です。

鉄道博物館で「特別快速」

鉄道博物館では、クモハ101形に「特別快速」のヘッドマークを掲出し、特別スタンプも設置されます。入館には別途入館料が必要です。

「北斗星」食堂車の味が東京駅で

グランスタ東京の「STATION RESTAURANT THE CENTRAL」では、寝台特急「北斗星」の食堂車で提供されていたコース料理の復刻メニューが登場します。

開催期間は2026年3月8日までのおよそ2ヶ月。冬の鉄路を巡り、記憶に残る名車たちに思いを馳せてみてはいかがでしょうか。スタンプラリーの対象駅や条件達成の詳細、抽選申込や連動企画のスケジュール等は、本スタンプラリーの公式WEBサイトや公式Xアカウント（@jre_trainrally）をご確認ください。

（画像：JR東日本）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）