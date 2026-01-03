箱根駅伝の名勝負といえば、「渡辺康幸VSステファン・マヤカ」の2区の激走が外せない。ときは第71回箱根駅伝（1995年）。ライバル校だった早稲田大学と山梨学院大学のエースが、かつてないほど熾烈な区間賞争いを繰り広げたのだ。2人の証言とともに、「永久不滅の対決」の裏側を伝える。※本稿は、作家の佐藤 俊『箱根2区』（徳間書店）の一部を抜粋・編集したものです。

高校時代からしのぎを削ってきた

渡辺康幸とステファン・マヤカ

2区のリレーゾーン、ステファン・マヤカと渡辺康幸は、お互いに意識していた。

マヤカが初めて渡辺と走ったのは、1991年の第7回日本ジュニア選手権だった。10000メートルに出場したマヤカが優勝し、渡辺は3位だった。マヤカは話す。

「そのときは、互いのことをまだ知らなかったんです。でも、そこから一緒に走ることが増えて、渡辺のことを意識し始めました。大学生になって1年生の全カレ（編集部注／全日本学生選手権）で5000メートルを一緒に走り、僕が4位で渡辺が2位だったのかな。

そのとき、僕は日本語をあまりしゃべることができなかったので、たくさん話ができなかったけど、彼のすごさはよくわかっていた。お互いを意識する存在になっていたので、箱根で同じ区間を走れるのは楽しみだった」

高校のときからしのぎを削ってきた渡辺と、駅伝で同じ区間を走れる。少しの緊張とワクワクした気持ちをマヤカは抑えきれなかった。

「いや、もう絶対に負けない。圧倒的に勝つことしか考えていなかったです」

渡辺は、マヤカに対してメラメラとしたものを抱えていた。

