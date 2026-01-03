¡Ö¾®³Ø¹»¤ÇÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¡ª »Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤É¥Ï¥Þ¤ê¤¹¤ë°ÛÎã¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤À¤±¤¬²ò¤±¤ëÌäÂê¡×¤È¤Ï¡©
¡ÖÅú¤¨¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÁÖ²÷´¶¤¬¥¹¥´¤¤¡ª¡×
¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢½ñÀÒ¡Ø¤â¤Ã¤È!!Æ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤À¤±¤¬²ò¤±¤ëÏÀÍýÅª»×¹ÍÌäÂê¡Ù¡ÊÌîÂ¼ÍµÇ·Ãø¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò´©¡Ë¤À¡£Google¡¢Apple¡¢Microsoft¤È¤¤¤Ã¤¿Ä¶°ìÎ®´ë¶È¤ÎºÎÍÑ»î¸³¤Ç¤â½ÐÂê¤µ¤ì¡¢¡È¹Í¤¨¤ëÎÏ¡É¤òÃÃ¤¨¤ëÃÎÅª¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡ÖÏÀÍýÅª»×¹ÍÌäÂê¡×¤Î·æºî¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°ºî¡ØÆ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤À¤±¤¬²ò¤±¤ëÏÀÍýÅª»×¹ÍÌäÂê¡Ù¤Ï2024Ç¯¤ÎÇ¯´Ö¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼4°Ì¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñÃ±¹ÔËÜ¡¿¥È¡¼¥Ï¥óÄ´¤Ù¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡ÖËÜ¤òÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¥¦¥Á¤Î»Ò¤¬Ì´Ãæ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ª¡×¡ÖÇ¾¥È¥ì¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â»¦Åþ¤·¡¢Á´À¤Âå¤«¤éÈ¿¶Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÆ±½ñ¤«¤é¡¢ÆâÍÆ¤Î°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦ÀÐ°æ°ìÊæ¡Ë
¤Ê¤¼¡ÖÏÀÍýÅª»×¹ÍÌäÂê¡×¤Ï¿Íµ¤¤Ê¤Î¤«¡©
¡ÖÏÀÍýÅª»×¹ÍÌäÂê¡×¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤±¤ó¤¿¤À¤Î¥¯¥¤¥º¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¶¦ÄÌ¤¹¤ë°Ê²¼¤ÎÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃÊÌ¤ÊÃÎ¼±¤òÉ¬Í×¤È¤»¤º¡¢ÌäÂêÊ¸¤òÆÉ¤ó¤ÇÏÀÍýÅª¤Ë¹Í¤¨¤ì¤ÐÅú¤¨¤¬Æ³¤±¤ë¡£
¡¡Çî¼±¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ò¤é¤á¤¤ÎºÍÇ½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë»ö¼Â¤ò¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¹Í¤¨¤ë¡×¤³¤È¤ÇÀµ²ò¤ËÃ©¤êÃå¤±¤ëÌäÂê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢½ã¿è¤ÊÃÏÆ¬ÎÏ¤òÂ¬¤ë»ØÉ¸¤È¤·¤ÆGoogle¡¢Apple¡¢Microsoft ¤Ê¤É¤ÎÀ¤³¦Åª´ë¶È¤¬ºÎÍÑ»î¸³¤ÇÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÏÀÍýÅª»×¹ÍÌäÂê¤ò¡¢»×¹ÍÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¡ÖÃÎÅª¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿½ñÀÒ¡ØÆ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤À¤±¤¬²ò¤±¤ëÏÀÍýÅª»×¹ÍÌäÂê¡Ù¤Ï¡¢2024Ç¯3·î¤ÎÈ¯Çä¤«¤é¤ï¤º¤«1Ç¯Â¤é¤º¤ÇÎß·×25ËüÉô¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ó¤È¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢Ãæ¹ñ¡¢ÂæÏÑ¡¢´Ú¹ñ¡¢¥¿¥¤¤«¤é¤â¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤Æ½ÐÈÇ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¸¤Ã¤¯¤ê¹Í¤¨¤ë¡×¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ê»þÂå
¡¡¤Ê¤¼ÏÀÍýÅª»×¹ÍÌäÂê¤Ï¡¢Ç¯Îð¤âÀÊÌ¤â´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤½¤·¤Æ³¤³°¤Ç¤â¤³¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Âè°ì¤Ë¡¢¡ÖÄ¾´¶¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Å¤é¤¤»þÂå¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¤Ç¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ÏÊÑ²½¤Î·ã¤·¤¤»þÂå¤Ç¤¹¡£´¶À÷¾É¡¢ÃÏÀ¯³ØÅª¥ê¥¹¥¯¡¢µÞÂ®¤Êµ»½Ñ³×¿·¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¡Ä¡ÄÌÀÆü¡¢²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»þÂå¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»Å»ö¤Ç¤â¿ÍÀ¸¤Ç¤â¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤É¤ª¤ê¡×¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡¢¤³¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¡¢Ä¾´¶¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ç¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î»ö¼Â¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤Æ¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¹Í¤¨¤ë¡×»ÑÀª¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤¬Äó¾§¤·¤¿¡Ö¤³¤ì¤«¤é½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë»×¹Í¡×¤È¤Ï
¡¡¤³¤ÎÇØ·Ê¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢2002Ç¯¤Ë¥Î¡¼¥Ù¥ë·ÐºÑ³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥«¡¼¥Í¥Þ¥ó¤ÎÃø½ñ¡Ø¥Õ¥¡¥¹¥È¡õ¥¹¥í¡¼¡Ù¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿´Íý³Ø¼Ô¡¦¹ÔÆ°·ÐºÑ³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ëÈà¤Ï¡¢¤³¤ÎËÜ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¿Í¤Î»×¹Í¤Ë¤Ï¡Ö¥·¥¹¥Æ¥à1¡×¤È¡Ö¥·¥¹¥Æ¥à2¡×¤¬¤¢¤ë¤È¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥·¥¹¥Æ¥à1¤È¤Ï¡¢¡ÖÄ¾´¶¡×¡£²áµî¤Î·Ð¸³¤ä¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾ï¼±¤Ë¤Ê¤é¤Ã¤Æ½Ö»þ¤ËÅú¤¨¤ò½Ð¤¹»×¹Í¤Ç¤¹¡£
¡¡È¿¼ÍÅª¤ËÅú¤¨¤ò½Ð¤¹¥·¥¹¥Æ¥à1¤Î»×¹Í¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¸úÎ¨Åª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤¹¤¬ÊÑ²½¤Î·ã¤·¤¤¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢²áµî¤Î·Ð¸³¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤¿Ä¾´¶Åª¤ÊÈ½ÃÇ¤Ï¡¢¤È¤¤Ë´Ö°ã¤Ã¤¿·ëÏÀ¤òÆ³¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢È¿¼ÍÅª¤Ê¡Ö¥·¥¹¥Æ¥à1¡×¤Î»×¹Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¾ðÊó¤òÀ°Íý¤·¡¢²¾Àâ¤òÎ©¤Æ¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ö¥·¥¹¥Æ¥à2¡×¤Î»×¹Í¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥«¡¼¥Í¥Þ¥ó¤ÏÀâ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÏÀÍýÅª»×¹ÍÎÏ¡×¤Ï¡¢¡Ö³ØÎÏ¡×¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤
¡¡¥·¥¹¥Æ¥à1¤Î»×¹Í¤À¤±¤Ç¤Ï´Ö°ã¤Ã¤¿Åú¤¨¤òÆ³¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦Îã¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¥Õ¥¡¥¹¥È¡õ¥¹¥í¡¼¡Ù¤Ç¤Ï²¼µ¤ÎÌäÂê¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä¾´¶¤Ç¡Ö10¥»¥ó¥È¤«¤Ê¡©¡×¤È¹Í¤¨¤¿¿Í¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à1¤Î»×¹Í¤¬¶¯¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Àµ²ò¤Ï¡Ö5¥»¥ó¥È¡×¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¡¢¤Þ¤µ¤ËÏÀÍýÅª»×¹ÍÌäÂê¤Ç¤¹¡£
¡¡Á°ºî¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤â¡¢»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÁ°ºî¤ò¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ê¤é¤´Â¸¤¸¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿3¤Ä¤ÎÌäÂê¤ò¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¤ä¥¤¥§¡¼¥ëÂç³Ø¤Ê¤É¤ÎÀ¤³¦ÅªÄ¶Ì¾Ìç¹»¤ÎÂç³ØÀ¸¤Ë½ÐÂê¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢
¡¡Á´ÌäÀµ²ò¼Ô¤Ï¤ï¤º¤«17¡ó¤·¤«¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤È¤¨ÊÙ¶¯¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÉÔ³Î¤«¤ÇÊÑ²½¤ÎÂ¿¤¤»þÂå¤òÎäÀÅ¤ËÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¤Î¡Ö¥·¥¹¥Æ¥à2¡×¤Î»×¹Í¡¢¤Ä¤Þ¤êÏÀÍýÅª¤Ê»×¹ÍÎÏ¤¬¹â¤¤¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤À¤«¤é¡¢ÊÙ¶¯¤À¤±¤Ç¤Ï¹â¤á¤é¤ì¤Ê¤¤ÏÀÍýÅª¤Ê»×¹ÍÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÏÀÍýÅª»×¹ÍÌäÂê¡×¤¬µá¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡Ø¤â¤Ã¤È!! Æ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤À¤±¤¬²ò¤±¤ëÏÀÍýÅª»×¹ÍÌäÂê¡Ù¤«¤éÈ´¿è¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡ÖÆÉ¤à¤Û¤É¤Ë¸¤¯¤Ê¤ëÏÀÍýÅª»×¹ÍÌäÂê¡×¤òÂ¿¿ô¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë