収納しやすく、さらに取り出しやすい。日常をスマートに支えてくれるバックパック【ニューバランス】のリュックがAmazonに登場!

ニューバランスのリュックは、型崩れしにくい900デニールの厚手素材を使用し、タフさと上質さを兼ね備えたモデル。

クラシカルなスクエアシルエットにスタックドNBロゴをあしらい、シンプルで洗練された印象に仕上げている。

メインルームは収納物の出し入れがしやすく設計され、外ポケットを備えることで小物類にも素早くアクセス可能。

容量24リットルの程よいサイズ感で、通学や通勤、日常使いに幅広く対応すること間違いなしだ。