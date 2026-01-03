飼い主のおやつが気になる猫


【漫画を読む】飼い主のおやつが気になる猫だが…!?

愛猫・キュルガとの何気ない日常を創作漫画として描き、X(旧Twitter)で公開しているキュルZ(@kyuryuZ)さん。X(旧Twitter)のフォロワー数は90.2万人(2025年12月23日現在)、発表した漫画の多くが10万いいねを超える人気漫画家だ。今回はキュルガのおもしろい行動をテーマにした3つの作品を紹介しよう。

■おやつに目がない猫!?

お店で猫用のおやつを買い、家に帰ってさっそくキュルガにあげるフータ。キュルガがおいしそうに食べる姿を見て、フータは安心した。その後もフータが猫用のおやつを開けるのを見ると、待ち遠しい様子のキュルガ。ある日、パソコンの作業中に小腹が空いたので、部屋で飴の袋を探すフータ。するとそこへキュルガがやってきて、おいしそうに飴を食べるフータをそばでじっと見つめる。小袋を開けるとおやつだと期待するキュルガである。

■遊び中にごはんを食べる猫

フータと夢中になって遊んでいるキュルガ。すると突然遊ぶのを止めて、キュルガはごはんの器が置いてあるほうに歩いてゆく。そして、さっき残しておいたごはんをガリガリと音を立てながら食べ始める。そんなキュルガの姿を見て、呆然とするフータ。その間スマホを見て暇つぶしをしていると、食べ終わったキュルガが戻ってくる。そしてまた遊びを再開するのであった。

■飼い主の背中にもたれる猫

いつの間にかピーちゃんのそばで寝そべっているキュルガ。キュルガがいることに気が付いたピーちゃんは、そっとキュルガに近寄り始める。するとキュルガはピーちゃんの気配を察して目を覚まし、「しまった」と心の中で思うピーちゃん。けれどキュルガが背中に寄りかかってくれたので、うれしくなるピーちゃんである。

キュルZさんは飼い主と猫の日常をコミカルに描き、どれも癒やされる作品ばかりだ。X(旧Twitter)やブログではほかの作品も投稿されているので、猫好きならこの機会にぜひ読んでほしい！

取材協力：キュルZ(@kyuryuZ) 　　 　

