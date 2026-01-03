「京都金杯・Ｇ３」（４日、京都）

高齢騸馬が再び波乱を演出するか。昨年８歳騸馬のサクラトゥジュールが勝利した京都金杯。今年は９歳騸馬のエアファンディタが重賞初Ｖを狙う。前走まほろばＳを制するなど今回のメンバーで最多の７勝。年齢による衰えも見られない。

「順調ですし、状態は変わりなく来ています。去勢した効果はありますね。集中力なんかは出ていると思いますよ。京都はベストですしね」と池添師は笑みを浮かべる。去勢明け初戦のチャレンジＣこそ１１着だったが、２戦目で鮮やかな変わり身。重賞で相手強力も、引き続き同じ舞台だけに期待が高まる。

前走勝利に導いた亀田に先約があったため、鞍上を務めるのは調教師試験に合格した藤岡佑。「ジョッキーとして残り少ないということもあって、オーナーの意向です」と依頼の経緯を説明する。実は６年前の正月開催で、この馬の初勝利を飾ったのが藤岡佑だった。昨年は中山金杯をアルナシームで勝利。舞台は違えど、“金杯連覇”も懸かっている。

昨年のスプリンターズＳを８歳馬のウインカーネリアンが勝つなど高齢馬の勝利は珍しくないが、９歳馬ともなると話は別。１７年のエポワス（キーンランドＣ）以来、平地重賞での９歳馬Ｖはない。それでも充実している今のエアファンディタなら…。快挙を成し遂げる下地は整っている。