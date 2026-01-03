日本ハムの投手＆野手最年長コンビによる新春対談が実現した。プロ19年目の宮西尚生投手（40）と、18年目の中島卓也内野手（34）がFビレッジの商業施設「サニーテラス」にあるイタリアン「アンティーカ・ピッツェリア・ダ・ミケーレ北海道」でぶっちゃけトーク。ベテランならではの調整法や2人が仲良くなったきっかけ、引退観など、「ミヤタクコンビ」の爆笑トークを上・下の2回にわたってお届けする。（取材・構成＝清藤 駿太）

――明けましておめでとうございます。まずは乾杯しましょう。

宮西＆中島 かんぱーい！

宮西 今日は対談やろ？タク、昨年何試合？

中島 俺、32試合です。

宮西 一緒やん（笑い）。俺、31試合。

――中島選手は32試合出場で打率・333でした。

宮西 なーに。あれやん、キャリアハイやん。でも、昨年調子良くなかった？

中島 良かったです。最低限の仕事はできたっすね。

宮西 そやなあ。お前的には最低限。俺も最低限の最低限くらいだったからな。でも、リリーフは毎日の準備が難しいよね。ポテンシャルとか技術が衰えている感じはないけど、回復力とかコンディションの維持が年をとるたびに難しくなっていく。鎌ケ谷だったらたいして移動もないし、登板パターンも決まってくるから楽なんやけど、1軍はそうもいかんわけやから。状態の維持を捉え切れていないから、1年間戦われへんのやろな。

中島 移動ゲームどうなんですか？

宮西 移動ゲームは腰がもう固まっている。しかも、むくむやんか。若い時は別にちょっと動いたらすっと抜けているけど、それが全然抜けない。

――何か工夫されていたんですか？

宮西 昔は移動ゲームでもユニホーム着てすぐアップしてたけど、今は絶対にまず風呂に浸かるね。エスコンでもまず体を温めてちょっと体動かして、移動ゲームだったらビジターでまず風呂入る。

中島 それ分かります！数年前は風呂に入らなかったけど、特に移動ゲームは絶対に風呂に浸かって温めてから。気持ちと体のなんて言うか。

宮西 言いたいこと分かるよ！1回、ここからスタートだよねとリセットしたい。そのままアップに入ってしまうと体がぼわっとした状態で汗をかくだけだから。

中島 スーツからそのままユニホームを着てもスイッチが入らないみたいな。

宮西 そんな感じ分かるな。20代って何でもできるやん、正直。極端に言えばアップなしでもすぐに動けるし。30代前半から中盤にかけて、気持ちの切り替えの方が疲れてくる。これで40代になってくると次、ほんまに体動かなくなってくるんよ。

中島 昔、ミヤさんに「タクもそろそろ1回くるよ、体に」と言われていた。今は分かるもん、ミヤさんが言っていたことが。

宮西 人それぞれ差はあるけど、やり続けると誰しもその壁にはぶつかると思う。技術はね、今からどうこうしても変わらない。どっちかというとコンディションの方が年をとればとるほど大事になってきているよね。

――そんな話はシーズン中、2人でもよくしますか？

中島 シーズン中は投手と野手だと、あんまり会わないもん。ロッカーでちょろっと会うくらい。

宮西 ちゃちゃ入れ合って終わりみたいな。どっちかというとオフとかキャンプで話すかな。

――そもそも、2人が仲良くなったきっかけは？

宮西 なんやろうな？タクが1年目の時から、名前だけはもちろん聞いててん。その名前を聞いた理由が“バッティングケージからボールが出ないやつがおる”って（笑い）

中島 はははっ！

宮西 来年クビになるんちゃう？大丈夫か？っていう噂が回ってきたんよ！すっごいやつおるぞって。ねえ？それが2、3年後には1軍に来て。初めはタクと同級生の（杉谷）拳士が1軍にいて可愛がっていて、でタクも上がってきた時に一緒に行こうか、で飯に行きだしたのがきっかけだと思うんよね。

中島 誘ってもらえると思っていなかったっすね。しかも、見た目めっちゃこえーし。あいさつ返ってこないし！みたいな（笑い）。でも、俺もお酒飲みながらだったら話せたから。

宮西 あと、あれじゃない？俺の場合は1軍に上がった時に後輩がダル（ビッシュ）しかおらんかったのかな？そういう意味で、やっと後輩ができたから飯とか当時はよく行っていたというのはあるよね。でも、そんな選手が上がってきたのはまず凄いなと思ったし。やけど、守備はうまかった。抜群だったね。

中島 珍しいっすね。僕のこと褒めてくれるの。普段は褒めてくれることなんてない（笑い）。

宮西 でも、実際1軍でメインを張っている時代で最高打率ってなんぼなん？

中島 2割6分くらい？

宮西 やろ？イメージつったらファウルでしょ？それなのに四球で出塁しているから打っているイメージあるやん。そういう技術があったのはでかいよね、まじで。打てなくても投手や相手が嫌がること、バントもそうやし、走塁もそうやし、それができるから活躍できる場があるよね。

中島 他に打つ人がいたんでね。だから打てなくても、自分のことをやっておけば良いかなと。チームも強かったから、試合も出られたし。

◇宮西 尚生（みやにし・なおき）1985年（昭60）6月2日生まれ、兵庫県出身の40歳。市尼崎から関学大に進み、大学2年春には48回1/3連続無失点のリーグ記録。07年大学・社会人ドラフト3巡目で日本ハム入団。24年8月には史上初の400ホールド達成。16、18、19年と最優秀中継ぎ投手。1メートル80、81キロ。左投げ左打ち。

◇中島 卓也（なかしま・たくや）1991年（平3）1月11日生まれ、福岡県出身の34歳。福岡工では甲子園出場なしも、3年春の九州大会は「1番・遊撃」として打率・476と活躍し初優勝。08年ドラフト5位で日本ハムに入団。15年に盗塁王、遊撃手部門でベストナインを獲得。1メートル78、76キロ。右投げ左打ち。