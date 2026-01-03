第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）は３日に復路が行われる。

「山を制する者は箱根を制する」と言われる。厳しいのは、地面を一歩ずつ踏みしめて修行僧のような忍耐力で急坂を上る５区の山登りだけではない。そのコースを逆に高速で駆け下りていく６区では、平地では考えられないような体への負荷がかかり、まさに身を削る闘いだ。読売新聞オンラインは区間新記録（当時）が生まれた第９６大会（２０２０年）で山下りを担った５人の選手にインタビューし、スポーツドクターの専門解説を合わせて、まだまだ知られざる「特殊区間」６区の攻略法を探った。（２０年１２月２５日に公開した記事を再編集しています。一部敬称略。選手や関係者の所属、肩書、写真は当時のまま）

９６回大会での５人の選手の記録は以下のとおり（数字は区間順位、※は区間新、所属は当時）

〈１〉館澤亨次（東海大）５７分１７秒※〈２〉今西駿介（東洋大）５７分３４秒※〈６〉中村大成（駒沢大）５８分４６秒〈１３〉島貫温太（帝京大）５９分５６秒〈１５〉坪井慧（法政大）１時間７秒

どんなフォームがいいのか

６区は、全長２０・８キロ。まずは、芦ノ湖畔から約４・５キロを標高８７４メートルの最高点まで上る。そこから短いアップダウンを挟み、今度は一気に下る。１７・８キロ地点の箱根湯本駅あたりからは、緩やかな下り坂が小田原中継所（標高約３５メートル）まで約３キロ続くというコース設定だ。そもそも山下りの走り方とはどういうものなのか。

館澤亨次 脚を車輪のように回転させてすーっと走る。ストライドよりもピッチ走法で。一歩一歩にあまり体重をかけないほうが、ダメージは少ない。前に倒れる手前で脚が勝手に出るというイメージ。

今西駿介 着地でつま先とか、かかととかではなく、足裏全体をフラットにつける。そして体の重心を前傾させる。自分の場合、崖の斜面を下っているような感じだった。

坪井慧 山に下らされているのではなく、自分で山を下る。下りでは体がのけぞりがちで、歩幅が小さくなるとタイムに影響する。「自分で下る」とは、しっかりと前に重心を保ち、次の脚を早めに置いて、次に次に、と自分が浮いているみたいな感覚がいい。

中村大成 脚をぐるぐる回すように、すぐに前にもってくるイメージ。疲れてくると重心が後ろにいき、ブレーキがかかる。

下り坂では、前傾姿勢で脚を早く回すことが大事なようだ。ハイスピードで「転げ落ちる」感覚になり、最初は恐怖感もあるという。こうした場合、人間の体にはどんな影響があるのだろうか。

整形外科専門医で、スポーツドクターの大関信武・東京医科歯科大学再生医療研究センター助教は、こう解説する。「着地の衝撃を吸収するためには、筋肉に力が入ったまま伸びる「遠心性収縮」が太もも前の大腿四頭筋（だいたいしとうきん）に生じ、下り坂で重心が後ろになってしまうと、この負荷が大きくなります。だが、ランナーは斜面に対して垂直に立つイメージで、落ちていくように走ることで、加速度的にスピードが上がり、ももの筋肉への負担は減る一方で、関節や骨などにかかる負担は大きくなります。ランニング時に地面から受ける反力（はんりょく）は、静かに立っている時の４〜６倍と言われており、下り坂ではさらに大きな負荷が加わるため、これに耐える体を作るために日頃から体幹や骨盤、股関節の強化トレーニングが大事です」

コース取り 急がば回れ？

箱根の下りは、左右にカーブする細い急坂が特徴で、タイムロスを防ぐためにもカーブでのコース取りが重要になる。最短のインコースを、スピードを落とさずに走れれば理想だ。滑る危険のある白線やマンホール、１か所だけある踏切の通過時などは注意が必要だ。

島貫温太 最短コースのインに入ることだけを意識した。カーブでは白線を踏まないギリギリのところを走っていた。

坪井 ちょっとのオーバーランで１秒２秒はすぐ変わる。

ただし、「インコース主義」にはリスクが伴うとの指摘もある。カーブ走行時には、脚への負担がさらに増すからだ。大関ドクターによれば、カーブの内側を通る足は、アーチがつぶれるような状態になりがちで、下腿の筋肉や、太ももの外側からひざ下につながる「腸脛靱帯（ちょうけいじんたい）」への負担が増す。下り坂なら、なおさらだという。

館澤 インコースを切るように曲がろうとすると、脚に負担がかかる。カーブの外側を使って、曲がって加速できるように。減速はせずに、ふわっと膨らんで加速、というイメージ。

今西 最短距離を走りすぎると脚への負担が大きくなる。スピードは落とさずに、なるべく外側を行って衝撃を抑える。

急がば少し回れ、が良いようだ。

下りよりも重要なポイントは

「下りの６区」と言われるが、今回、多くの選手が、６区のキーは下り坂の区間よりもほかの場所にある、と話した。最初の関門は、序盤の上りだ。９６回大会で区間賞を塗り替えた館澤は、５キロ付近の芦之湯でスタート時に３分２２秒あったトップの青山学院大との差を４５秒も縮めた。

館澤 序盤は予定よりも（記録を確かめたら）３０秒早く入っていた。「これ、後半の体力がもたないんじゃないかな」と（走行中に）ちょっと焦った。でもここまで来たら行くしかないと。６区全体で考えれば、下りだけでは大差はつかない。前半の上りでどれだけ攻められるかが重要。

今西 入りの４キロは力の８割を使うイメージ。全力を出し切るぐらいの気持ちで行くのがいい。上りで自重すると精神的に影響するので、最初を勢いよく行った方が流れに乗れる。

中村 最初の上りは、高速化した６区で最も差がつくポイント。全力で上ってくるイメージ。

そして、もう一つの重要なポイントは、終盤にあるという。

平坦な道なのに脚が動かない…

急坂を下りきった箱根湯本駅あたりから小田原中継所までの残り３キロ。緩やかな下り道なのに、まるで上っているかのような感覚に襲われ、脚が止まって苦しむ選手も多いという。

坪井 最後の３キロは正直、上っているのかと思うくらいきつかった。気持ちは前にいっているけど、脚がガクガクで全然ついてこない。

中村 ハーフマラソンの後半はただでさえ脚が動かないが、１０キロ下ってきたあのポイントでは筋肉疲労で脚が動かなかった。ウェートトレーニング後の感覚に似ていた。

今西 脚が前に出ている感覚がないので、もも上げをしているようなイメージ。無理やり脚を前に出す。中継所までずっと、脚の感覚が半分マヒしていて、ペースを上げる余裕はなかった。

似たような場所は、それ以前にもある。９キロの小涌園のカーブを曲がる手前の直線部と、１２キロの宮ノ下温泉街のあたり。ともに急坂の後に傾斜が緩くなる場所でスピード感がなくなり、選手を苦しめるという。

大関ドクターは、このように分析する。「急な下りでは前傾姿勢で、脚を振り上げなくても加速度が出るので、体を前に進める 腸腰筋（ちょうようきん）や、太もも裏側の筋肉であるハムストリングスはそれほど必要ではなかった。緩やかになった時、さっきまでのスピードは出ないので、前に進む筋肉を使わなければいけないが、体にはまだまだ下り坂の感覚が残っていて、そのギャップで脚が振り上がってこないのだと思います」

上りから下りへの切り替え

５区もそうだが、本格的な上りと下りがある６区では、その切り替えも大事になる。スタートして４・５キロの最高点の先、本格的な下りが始まるまでの間に短いアップダウン区間がある。長い下りに向けて、エンジンの回転を上げておきたい場所だ。

坪井 上ったところで一息つきたくなるが、ここでいかにリズムを切り替えるか。ピッチを上げておけば、脚が回って下りに入りやすくなる。

島貫 どうしても上りで動きが悪くなってしまうので、ピッチを速めて、良い動きに変えられるかどうかがポイント。

６区を走った意味とは

そんな選手たちに改めて尋ねてみた。「山下り」の試練を通じて感じたことや得た収穫とは、あなたにとって何だったのだろう？

坪井 ６区のなかで一番早いラップだけ足したら、５０００メートルが１２分半（ほぼ世界最高記録）。こんなスピードを経験できたことは良かった。６区を走った後は平地でも結果が出てくるようになった。

中村 ６区は重心移動がものをいう区間なので、その技術は磨かれたと思う。

今西 体がいうことをきかず、脚が止まるような状態を経験できた。日頃、走っていて苦しくなっても、６区の経験を思い出して冷静に自分の体と対話できていると思う。

島貫 大学で駅伝をやると決めた時、山にあこがれがあった。上りよりは下りかなと思った。６区はスピード自慢が多くて、フォームのきれいな選手も多い。自信をもっている人が多い。

館澤 ４年間、毎年違う区間を走り、１年生で５区、４年生は６区だった。どちらもきつかった。５区はゴールできないかと本気で思ったが、６区は苦しくても（下りで）その意思に関係なく体が勝手に動かされるので、上りとは違った苦しさがある。

前人未踏の５６分台に突入、今年のレースは…

５区で４年連続区間賞を取るなど、東洋大時代に「山の神」と呼ばれた柏原竜二さんをして「あれだけ足が血まみれになって、爪がはがれて、歩けなくなって、『もう無理』と言ってるのに、なぜ６区をやりたいと思うのでしょうか」と言わしめる山下り。

この９６回大会はクッション性と反発力に優れるとされた厚底シューズの着用率が出場全選手の約８５％に達するなど、大会を席巻した年だった。取材時に館澤が「ちょっと異常だったと思います、あのタイムは」と振り返っていたことを思い出した。ところが、２０２５年１月に行われた第１０１回大会では青山学院大の野村昭夢が５６分４７秒で走り、館澤の記録を５年ぶりに更新して６区の山下り記録はついに５６分台に突入した。

今年の第１０２回大会。３日の朝は気温の低下も予想され、ランナーたちは路面状況に細心の注意を払いながらの山下りになるかもしれない。「花の２区」「山登りの５区」など箱根駅伝のハイライトは数々あるが、各校のランナーが身を削る思いで挑む山下りの６区にも注目したい。（取材・構成 編集委員 千葉直樹）