「中山金杯・Ｇ３」（４日、中山）

定年引退までカウントダウンとなった佐々木晶三調教師（６９）＝栗東＝が、キズナ産駒のウエストナウで重賞制覇を目指す。メンタル面に課題を抱えながらも、ハマった時の威力は間違いなく重賞クラス。大きな飛躍を見込める期待馬を、自信を持って新春の晴れ舞台へ送り込む。

トレーナー生活も残り２カ月を切った。３月１日に定年引退となる佐々木師がウエストナウを中山金杯に送り込む。

２走前のアンドロイドＳは鮮やかな差し切り勝ちで一変したが、前走の鳴尾記念は１３着大敗。あまりのムラ駆けに師も「気分次第だから」と苦笑いする。既走馬相手のデビュー戦を好時計で勝ち、続く京都新聞杯はスタンド前で物見して外へ逃避しながらも２着と早くから素質の片りんを見せていたが、気性面がネック。「走らない時は何の反応もない。耳も向けないし。勝った時はスムーズで、３勝クラスも２番手で完勝。２走前は大外枠でずっと外を回って。もまれない位置がいいんだろうね」と分析する。

ダービー馬に輝いた管理馬キズナの産駒だ。２４、２５年と２年連続のリーディングサイアーに輝き、「毎週、キズナ産駒は“頑張れ”って楽しみにしている。あの馬は別格中の別格だったから。２年連続だもんね。すごい」と舌を巻く。昨年８月、キズナ産駒のインプレスで新潟ジャンプＳを勝利し、史上８人目となるＪＲＡ全１０場重賞制覇を達成した。「リーチから１０年かかった。達成してなかったら、やり残したって思うかもしれないけど、やり切った。目標だったジャパンＣ、ダービーを獲れたし、未練も悔いもない。ザ・パーフェクト、トレーナーライフだよ」と定年を目前にした心境を語る。

輸送前日の２日朝、栗東坂路を４Ｆ６４秒２−１５秒２で駆け上がったウエストナウ。「冬毛は出ているけど、状態はすごく上がっている」。仕上げに胸を張った名伯楽は「重賞を勝てる能力はある。２走前だって、そのあと重賞を勝ったシェイクユアハートをねじ伏せているんだから」と力を込めた。