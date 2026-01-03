ソフトバンクの新選手会長に就任した栗原陵矢内野手（29）のマンスリーコラム「栗原陵矢のくりs’トーク」が新年より、スポニチ西部版（毎月第4火曜日）でスタート。野球への思いを掘り下げ、プライベートのちょっとした出来事など、素顔のまま語る。第1回は「今年達成したい10のこと」。

【栗原陵矢のくりs’トーク】あけましておめでとうございます。栗原陵矢です。このたびスポニチさんで、コラムを連載することになりました。私生活での出来事や野球へのディープな思いなど、幅広く書いていきたいです。これからよろしくお願いします。

記念すべき第1回は、1年の始まりということで「今年達成したい10のこと」を考えてみました。野球とプライベートで5個ずつです。

特に頑張りたいのは、野球の（5）に書いた「バットを変えない」です。昨季は投手に合わせてバットを変えていて、1試合で必ず3本用意していました。年間では5、6種類のバットを使いました。でも、次の打席でどれを使うかの迷いはいらないな、と気がつきました。「あー、今日はこっちにしようかな。でも今ヘッドが出てきていないからなあ」そう考えている時点で、負けていますよね。だから1種類に決めたいです。バットは悪くないんだから、技術で打てって感じです。

バットによって打ち方やフォームも若干変わります。そのせいでバットの性能は良いのに、自分で扱いきれなくしている感じでした。その上こんちゃん（近藤）、健太さん（今宮）、マッキー（牧原大）、佑京さん（周東）、達（柳町）、勇（野村）…めったに変えない選手が周りにはたくさんいます。今季、一緒に戦うバットは、自主トレとキャンプで決めていきます。21年ごろのバットがいいかなと考えています。

野球編の（3）チェンジアップは、もし大差でリードされていて登板することになった時に「栗原チェンジアップなら投げられますよ」って言いたいです（笑い）。

プライベート編の（2）料理について、今はインスタント焼きそばしか作れません。目玉焼きも作れません。多分、やったらできますけどね。でも得意料理と胸を張れる料理を手に入れたいです。

こんな感じで今の気持ちや出来事を、文章を通して皆さんに伝えていきたいです。もちろん野球も精いっぱい頑張っていきます。2026年も、どうぞよろしくお願いいたします。 （ソフトバンク内野手）