大相撲初場所（１１日初日、東京・両国国技館）で、元大関の朝乃山（３１＝高砂）が２０２４年名古屋場所以来９場所ぶりに幕内土俵に上がる。三段目から再起した人気力士の歩みとは――。

【朝乃山、再出発の軌跡（３）】６場所ぶりに関取復帰した２５年の秋場所で、初日に十両旭海雄（大島）をすくい投げで破って白星発進。「ケガが明けてからの十両だったので、素直にうれしい」と喜びをかみしめた。

十両土俵入りでは「朝乃山富山後援会」から贈られた化粧まわしを着用。「何をつけるか迷いましたけど、一番は地元の富山後援会。どんな時でも応援してくれた。そういう意味でつけたかった」と感謝の気持ちを伝えた。

昨年１０月のロンドン公演を控える中、６日目にはチャールズ英国王の弟エドワード王子と妻ソフィ妃が国技館に来場。日本相撲協会の八角理事長（元横綱北勝海）と２人で出迎えた。大役を務め終えて「大相撲という魅力を知ってもらいたいですね」と笑みを浮かべた。

十両復帰の場所を１２勝３敗の好成績で終え、西十両４枚目で九州場所に臨んだ。しかし、幕内復帰を目指す中で、まさかの初日から２連敗となり「自分が弱いだけ。普通に稽古不足」と反省。それでも「明日はやってくる。引きずっていてはダメ。吹っ切っていかないと」と気持ちを切り替えた。

そして３日目から怒とうの６連勝。９日目に十両日翔志（追手風）に敗れたが、１０日目から再び６連勝で千秋楽まで走り切った。「再入幕できれば、自分の相撲人生の新しい勝負。大ケガから土俵に立っているので一歩ずつ地道にいきたい」と決意を新たにした。

２度目の復活を果たした元大関が、覚悟を胸に初場所の土俵に立つ。