timelesz菊池風磨＆ハライチ澤部佑、MC初タッグで豪華ゲストと赤裸々トーク “女性の平均値”調査【コメント】
【モデルプレス＝2026/01/03】timeleszの菊池風磨とお笑いコンビ・ハライチの澤部佑がMCを務めるフジテレビ系「アベレー女 〜比べたがるオンナたち〜」が、1月3日23時50分から放送。この度、番組の見どころとMC2人のコメントが到着した。
本番組は、トークテーマに沿って集められた“アベレー女”と呼ばれる豪華女性ゲストとご意見番的ゲストが、日常で“つい誰かと比べてしまう瞬間”をテーマに、番組で独自調査した気になる様々な“平均値＝アベレージ”をもとに、結果を予想しながら、世の平均より上か下かで赤裸々トークを展開することが特徴。番組MCを務めるのは、タイプロこと「timelesz project -AUDITION-（タイムレスプロジェクト-オーディション）」（2025年／Netflix）で生まれた“菊池風磨構文”がSNS上で“バズり”、アイドルという枠を超えてユーモアやトーク力でも存在感を放つ菊池。そして、フジテレビの帯番組「ぽかぽか」を支え続け、相方の岩井勇気が“総合力で澤部に勝てる芸人はいない”と語るほど的確なツッコミと安定感を誇る澤部。今をときめく2人が、本番組でMCとして初のタッグを結成する。
中でも今回は、「新婚女性」にまつわるアベレージを調査。結婚式＆指輪のお値段、夫への秘密、家事の分担割合、夫婦の財布事情など、気になってもなかなか聞けないような様々な平均値や情報を公開。明らかになった平均値や、街頭インタビュー、ゲストの口から飛び出す赤裸々エピソードに、今回のスタジオで唯一の結婚未経験者でもある菊池は「そんな高っけぇの？」「OAやめて、全部真似したいから！」など終始興味深々。番組でしか見られないアベレージとマル秘エピソードが続々と飛び出す。
今回のスタジオゲストは、MC以外全員女性。“ご意見番”にYOU、そして“アベレー女”ゲストには、足立梨花、朝日奈央、大家志津香、池田美優、信子（ぱーてぃーちゃん）、松井玲奈（※五十音順）という豪華メンバーが集結。アンケートや街頭調査で平均値を明らかにすることはもちろん、松井が菊池の突然の質問に赤面、朝日は夫への秘密を告白、足立はプロポーズの裏話、みちょぱは夫婦の財布事情、信子は100万回の激怒、大家は元アイドルの衝撃告白…など、調査結果に紐づく“アベレー女”たちの夫婦の財布事情、結婚までの交際人数、夫への秘密、家事の割合、ほか気になる夫婦事情も菊池＆澤部が深掘りする。
一方で、ゲストから菊池と澤部のエピソードや価値観が逆に掘り下げられる瞬間も。菊池は「この企画書もらった時、ひゃあ！ってなったもん」、澤部も「実は俺も（笑）」と、今をときめく2人でも、女性に囲まれてのMCという予測不能な座組には内心ドキドキしていたことを明かし、収録では笑いを誘った。（modelpress編集部）
Ｑ．今回の収録を終えて。
菊池「もう興奮しましたね。いろいろな“生きた情報”をたくさん聞けましたし、さまざまな方に見てほしいですね。放送は１月３日、23時50分からです。お正月で夜更かししていると思うので、ぜひそのお供にしてもらえたらなと思います」
澤部「いろいろ勉強になりますよね。既婚チームは、基本的に他と比べることがあまりないので、新たな情報を知れるのも面白かったです。パートナーに隠れて、一人でこっそりお酒を飲みながら見るのも良し、二人で見て話し合うのも良し。いろんな楽しみ方ができる番組になっています。ぜひ気軽に楽しんでいただけたらうれしいです」
Ｑ．“つい自分と他人を比べてしまう”瞬間にちなんで…デートの支払いはどうされますか？
澤部「出したいっすかね。カッコはつけたくなっちゃうかなって。どんな時も全部です。妻にもそうですね」
菊池「僕も出したいですよね。基本かっこつけたがりなんで」
澤部「もう全部？何代も？遊園地アトラクション代とかも」
菊池「全部ですね。そのために、交通系ICカードに最高額の2万円をチャージしているんですから（笑）」
澤部「例えば映画で、ポップコーンとか買ってる時に相手が“いい、ここは私が”って言ってくるじゃないですか。それでも、そこはスマートに？」
菊池「はい、“一旦ね”って言って」
澤部「言うの？相手に“俺交通系ICカードに2万入ってるから”って」
菊池「言いますね。“ビックリしないで聞いて”って耳元で」
澤部「ダサい（笑）」
菊池「みんな膝から崩れ落ちますね（笑）」
Ｑ．今回の結果で驚いたことは？ 今後知りたいアベレージは？
菊池「結婚式の費用ですね。相場が全然分かってなかったので」
澤部「高かった？」
菊池「高いです」
澤部「風磨くんが結婚式やるときはもっとかかると思うけどね」
菊池「僕はちっちゃくやりたいです」
澤部「それはそれでいいと思います（笑）僕は、奥さんが１週間で旦那さんにイラッとする回数ですね。もっと多いと思っていたので、ちょっとホッとしました。今日は機嫌よく家に帰れそうです（笑）。その回数をより減らすのを目標に、今後は」
菊池「あと、今回新婚だったので、逆に10年経った人とか、長年結婚している方の話も聞いてみたいですね。全然違うと思うので」
澤部「離婚経験のある方に聞いてみたいです。どのタイミングで離婚を考え始めたのか。僕 はいつ捨てられるのか不安なので、対策したいですね（笑）。今回の収録でも反省点がいくつかあったり…」
菊池「ということで、続編もぜひやりたいです。こんなに楽しくて勉強になる番組、なかなかないので。勉強させてください。ただ、澤部さんが忙しすぎるからな」
澤部「それは、あなたがよ！（笑）」
